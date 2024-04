Le violoncelliste français Aurélien Pascal en concert à Dar Adiyel

Festival de Fès de la culture soufie

25/04/2024

Le violoncelliste français Aurélien Pascal a donné, mercredi soir au somptueux Dar Adiyel à Fès, un beau concert dans le cadre du 16ème Festival de Fès de la culture soufie à travers lequel il a fait vibré l'assistance au rythme des trois premières suites de Jean-Sébastien Bach.



De 1717 à 1723, Bach était à la cour de Coethen au service du Prince Léopold. Fin musicien amateur, Léopold exigeait des concerts presque tous les soirs. C'est dans ce contexte que Bach donna naissance aux Suites pour violoncelle et aux Partitas pour violon seul.



Le violoncelliste Aurélien Pascal, premier prix et prix du public du concours Emanuel Feuermann à la Hilharmonie de Berlin 2014, a embarqué le public du festival dans un voyage dans le monde de Bach dont les suites au nombre de six sont aujourd'hui considérées comme des classiques incontournables du répertoire du violoncelle moderne.



Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la musique classique 2023, l'artiste français a réussi à séduire les mélomanes ayant assisté à son concert, dans lequel s’offre à l’écoute l’illusion d’une polyphonie où un simple archet et une simple corde suffisent à créer un orchestre imaginaire. Plus on avance dans l’œuvre, plus on s’émerveille de la poésie et de l’humanité qui en émanent.



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste français a indiqué que la musique de Bach, qui a vécu au 18ème siècle, revêt une importance majeure, ajoutant que "marcher sur les pas de cet artiste et suivre son parcours, permet de découvrir la magie de son répertoire musical, dont beaucoup d'artistes à travers le monde s'en sont inspirés".



Organisée par l'Association du Festival de Fès de la culture soufie, cette édition comporte plusieurs tables rondes abordant diverses thématiques portant sur l'âme, la spiritualité et la psychothérapie, Ibn Arabi et Jalaleddine Rumi, le transhumanisme ou encore des débats entre philosophes, scientifiques et mystiques sur des questions liées à l’âme humaine.



Des soirées "Rituel" de la Tariqa ouazzaniya, de Hamadcha, de la Tariqa Qadiriya-Boutchichiya ou de la Tariqa Cherqawiya figurent au programme de cette grand-messe culturelle et spirituelle.