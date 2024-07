Le village olympique accueillera dès le 18 juillet les athlètes

12/07/2024

Le village olympique, qui logera les athlètes participant aux Jeux de Paris 2024, commencera à accueillir les sportifs dès le 18 juillet, rapporte le journal français "Le Monde".



"Le 18 juillet, les premiers athlètes prendront possession de leurs appartements, à raison de 1.500 à 2.000 arrivées par jour jusqu’au matin de la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet", précise le journal.



Au plus fort des Jeux, ils seront 14.250 à vivre dans ce village de 52 hectares en région parisienne, qui comprend un centre multiconfessionnel, une polyclinique, un restaurant, une nurserie ou encore un bureau de poste, d'après la même source.



"Les 14.250 lits des quelque 7.000 chambres seront occupés par environ 9.000 athlètes – sur 10.500 participants aux JO – et 5.000 membres de l’encadrement (entraîneurs, kinés…) issus de plus de 206 délégations", détaille le journal.



Dès le 12 juillet à 8 heures, les chefs de mission des principales délégations seront au village pour préparer l’arrivée de leurs athlètes, d'après le média, ajoutant que ceux-ci aménageront leurs logements et les décoreront à leur guise dans le respect des valeurs olympiques imposé par le Comité international olympique.



Pendant les Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre, le village accueillera 4.500 athlètes ainsi que 4.500 accompagnants et officiels de 182 délégations, relève-t-on.



Et de préciser que le périmètre du village, dont l’accès sera strictement limité aux personnes accréditées, sera sous la protection d’agents de sécurité privée et de forces de police – une antenne de la Préfecture de police sera opérationnelle à proximité immédiate du village.



Après les JO, ce village, qui a été inauguré le 29 février dernier, sera transformé en un quartier résidentiel, en symbiose avec l'exemplarité environnementale ambitionnée par Paris 2024.