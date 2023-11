Le vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso réitère le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

09/11/2023

Le vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Daouda Diallo, a réitéré, mercredi au siège de la Chambre des représentants à Rabat, la position constante de son pays en faveur de la marocanité du Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume, rappelant que le Burkina Faso avait ouvert en octobre 2020 un consulat dans la ville de Dakhla.



Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, M. Diallo, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation de l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso, a salué le contenu du discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a proposé "le lancement d’une initiative à l’échelle internationale pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique", et souligné que le Maroc est prêt à "mettre ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires à la disposition de ces pays frères", indique un communiqué de la Chambre des représentants.



M. Diallo a, de même, réitéré, au nom de la délégation parlementaire burkinabée, les condoléances et la solidarité de son pays avec le peuple marocain après le séisme du 8 septembre dernier, en saluant, dans ce contexte, la gestion sage de cette épreuve sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.



De son côté, M. Talbi El Alami a affirmé la disposition constante de la Chambre des représentants "à renforcer les relations de coopération avec l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso, à partager son expérience et à assurer une coordination permanente à différents niveaux".



Par ailleurs, M. Talbi El Alami a donné un aperçu des compétences constitutionnelles du Parlement, en particulier celles liées à l'examen de la loi de Finances, au contrôle du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, tout en exposant l'expérience parlementaire du Maroc qui s'étale sur près de 60 ans.



Ont assisté à cette rencontre le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Burkina Faso à la Chambre des représentants, Ibrahim Bendidi, et l’ambassadeur de la République du Burkina Faso à Rabat, Mamadou Coulibaly.