Le vice-président de Boeing se félicite du partenariat avec le Maroc

Aéronautique

09/05/2024

Le vice-président de la compagnie commerciale aérienne Boeing, Anbessie Yitbarek, s’est félicité, mardi à Dallas, du partenariat de longue date unissant le constructeur aéronautique américain au Maroc.



“Le partenariat entre Boeing et le Maroc date de plusieurs décennies. Nous sommes fiers de notre coopération avec le Royaume, un partenaire digne de confiance”, a déclaré à la MAP M. Yitbarek, en marge de sa participation à l’événement phare “Invest in Morocco” organisé dans le cadre du 16ème Sommet des affaires USA-Afrique qui se tient dans la métropole américaine.



M. Yitbarek, qui supervise les ventes commerciales du géant américain, a noté que le Maroc et Boeing ont mis en place un "écosystème prospère" dans une industrie “hautement réglementée et à forte intensité de capital et qui exige aussi un ensemble de compétences sophistiquées”.



Il a, dans ce cadre, indiqué que le Maroc se démarque par un climat des affaires propice et offre des incitations à l’investissement outre un capital humain hautement qualifié, rapporte la MAP.



Le Maroc est représenté au Sommet de Dallas par une délégation de haut niveau conduite par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.



Initié par le Corporate Council on Africa (CCA) sous le thème “USA-Afrique: un partenariat pour un succès durable”, ce conclave réunit un grand nombre de participants dont des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des opérateurs économiques des secteurs public et privé américains et africains, outre des investisseurs institutionnels et internationaux avec pour objectif de promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre les deux rives de l’Atlantique.



Ce sommet a aussi marqué le début de la tournée américaine du roadshow international visant à promouvoir la destination Maroc en tant que plateforme privilégiée pour les investissements internationaux.



Organisé jusqu’au 14 mai par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec l’ambassade du Royaume aux Etats-Unis et l'ambassade américaine à Rabat, le roadshow fera escale également à Austin, San Francisco et Seattle.



Selon le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, cet événement se veut l’occasion de promouvoir les atouts du Maroc auprès des leaders américains dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et de l’aéronautique. Il s'agit aussi de promouvoir la marque “Morocco Now” auprès des investisseurs et opérateurs aux Etats-Unis.