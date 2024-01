Le troisième Forum de l'aquaculture marine prévu le 2 février à Tanger

L'Espagne comme pays invité d'honneur

30/01/2024

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) organise, le 2 février à Tanger, la 3ème édition du Forum de l’aquaculture marine, sous le thème "Partenariat solide pour une industrie aquacole durable".



Cet événement rassemblera l'ensemble des acteurs impliqués dans l’écosystème de l’activité aquacole, avec l'Espagne comme pays invité d'honneur, une occasion pour réaffirmer la volonté et l'engagement des deux pays à œuvrer ensemble pour le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun et à fort potentiel, notamment la coopération dans le secteur aquacole, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, rapporte la MAP.



"L'activité aquacole au Maroc se positionne actuellement parmi les secteurs porteurs d'avenir, contribuant à jouer un rôle important de levier pour une économie bleue inclusive, avec 143 fermes installées dans les différentes régions du Royaume pour une production à terme de plus de 75.000 tonnes par an et la création de 1.700 emplois directs", fait savoir la même source, précisant que 66 projets sont en cours d’installation pour une production cible annuelle d’environ 24.000 tonnes par an, générant près de 626 emplois directs.



Cet élan positif est le fruit d’une vision de développement tracée par l’ANDA, qui a posé les principaux jalons de croissance du secteur en privilégiant dans son programme les actions qui répondent au mieux aux attentes des investisseurs en termes de visibilité, de facilitation des procédures, d’accompagnement de proximité et d’encouragement de l’investissement, explique le ministère.



Ce programme se traduit par l’élaboration d’un cadre juridique spécifique à l’aquaculture marine au Maroc, notamment la loi n° 84.21 régissant l'aquaculture marine tout au long de la chaîne de valeur, élaborée et publiée en janvier 2023, pour offrir toute la visibilité aux investisseurs aquacoles sur leurs droits et obligations.



L’ANDA a aussi renforcé l’ancrage de la filière aquacole sur le littoral national dans le cadre d’un vaste chantier de planification aquacole, en vue d’évaluer les potentialités du littoral sur toute son étendue et de définir les zones potentiellement favorables pour le développement de l’aquaculture.



Cette approche de planification a permis d’identifier un potentiel naturel de près de 24.000 ha, avec pour objectif de livrer aux investisseurs des projets pré- étudiés en respectant les meilleurs standards internationaux.



Il est à noter que 10 plans aquacoles régionaux couvrant plus de 2.300 km ont été réalisés pour assurer le développement durable du secteur dans 8 régions littorales du Royaume, à savoir l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Guemim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia Al Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.