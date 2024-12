Le triomphe européen des internationaux marocains

06/12/2024

Les internationaux marocains continuent de triompher dans les différents championnats européens, s'affirmant comme des piliers de leurs clubs respectifs, décisifs et influents dans le jeu.



Dans cette lignée, quatre internationaux marocains ont été désignés "joueurs du mois" de novembre de leurs clubs, suite à leurs performances exceptionnelles et la valeur ajoutée qu'ils apportent dans les différentes compétitions.



Ainsi, Achraf Hakimi a été élu meilleur joueur du PSG en novembre, grâce à ses qualités défensives et offensives remarquables.

En effet, le capitaine des Lions de l'Atlas, l'un des meilleurs latéraux du monde, a marqué un but contre Nantes et délivré une passe décisive face à Toulouse en Ligue 1.



Pour sa part, Noussair Mazraoui a fait montre de toute sa classe et sa polyvalence avec Manchester United, avec lequel il a disputé 5 matchs, en novembre, en tant que titulaire et dans des postes différents (latéral droit, latéral gauche et milieu de terrain). En Europa League, Mazraoui a également signé des prestations remarquables. Au vu de cette efficacité hors norme, l'ex-Bavarois a été choisi meilleur joueur du mois par les supporters des Red Devils, devant l'Ivoirien Aamadou Diallo et son coéquipier à Man U, le portier camerounais, André Onana.



Dans le championnat espagnol, le défenseur marocain Nayef Aguerd s'est également adjugé le titre de joueur du mois avec la Real Sociedad, eu égard à son rôle central dans le bloc défensif des Bleu et Blanc, dont il devient de plus en plus le patron.

Lors des cinq matchs auxquels il a participé en Liga le mois dernier, l'ancien Fussiste a été aussi bien décisif dans ses interventions défensives que dans la relance.



De son côté, Eliesse Ben Seghir a été sacré meilleur joueur du mois avec l'AS Monaco. Le jeune joueur Marocain de 19 ans a été étincelant, marquant trois buts et délivrant une passe décisive avec les Monégasques. Le Lion de l'Atlas avait déjà été élu meilleur joueur du club de la Principauté au mois d’août passé.



Par ailleurs, Bilal El Khannouss a signé une prestation magistrale avec Leicester City lors de son dernier match en Premier League face à West Ham (3-1). Le médaillé de bronze avec les Lionceaux de l'Atlas aux JO (Paris-2024) a marqué un but et délivré une "passe D", ce qui lui a valu d'être désigné "Man of the Match".



Pour sa part, Hamza Igamane a brillé de mille feux avec les Ecossais de Rangers face à Nice (4-1) lors de leur dernière sortie en Europa League. L'international marocain (U23) a été passeur décisif sur le premier but, avant d'inscrire un doublé.



Ismael Saibari, Youssef En-Nesyri, "Abde" Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi ou encore Omar El Hilali ont également signé récemment de belles prestations avec leurs équipes en Europe. Cependant, les performances distinguées des joueurs marocains dépassent le Vieux Continent.



Soufiane Rahimi, Abderrazak Hamed-Allah et Yassine Bounou, entre autres, se montrent décisifs avec leurs clubs...ne cessent eux aussi d'honorer le foot marocain à l'international.



Par Houdaifa El Hajjam (MAP)

Divers

Botola Pro D1



Voici le programme de la 13ème journée de la Botola Pro D1 de football:



Samedi

17h00: OCS-HUSA

Dimanche

16h00: RCAZ-MAT

18h00: JSS-MAS

20h00: IRT-SCCM



Jeudi 19 décembre



16h00: RSB-CODM

18h00: AS FAR-WAC

20h00: RCA-UTS

A noter que le matche FUS-DHJ devait être disputé vendredi.



Championnat D2



Voici le programme de la 8ème journée de la Botola Pro D2 de football:



Samedi à 16h00

CAK-CAYB

OD-KACM

SM-MCO

USMO-USYM



Dimanche à 16h00



CJBG-JSM

KAC-RCOZ

OCK-WAF

RAC-RBM



Futsal féminin



La sélection marocaine féminine de futsal a battu son homologue de la Tchéquie par 3 buts à 1, en match amical disputé jeudi au Complexe Mohammed VI à Maamora (près de Salé).

L’équipe nationale s’est imposée grâce au doublé de Yasmine Demraoui et à la réalisation de Wassima Hadi.

Ce match intervient dans le cadre des préparatifs aux prochaines échéances.