Le transport aérien continue d’afficher des chiffres record

09/08/2024

Le secteur des transports et entreposage a connu de 3,4% au premier trimestre 2024, après une hausse de 8,7% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.



Dans sa récente note de conjoncture, la DEPF constate qu’au terme du premier semestre de 2024, l’activité aérienne continue d’afficher des chiffres record, comme en atteste le nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux.



En effet, souligne-t-elle, au titre du deuxième trimestre 2024, et pour la première fois durant un trimestre, plus de 8,2 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports nationaux, en raffermissement de 24,1%. Au terme du premier semestre 2024, le flux de ces passagers a atteint un nouveau record, avec 15,1 millions de passagers, soit une hausse de 19,2% (+19% pour le trafic international et +21,7% pour le trafic national).



Cette performance a concerné la majorité des aéroports nationaux, à fin juin 2024, notamment, ceux de Marrakech (+29,5%), d’Agadir (+34%), de Casablanca (+7,3%), de Rabat-Salé (+40,1%), de Tanger (+20,5%), de Fès (+12,2%), d’Oujda (+15%), de Dakhla (+31,4%), de Nador (+7,6%), de Tétouan (+22,5%), d’Essaouira (+28%), d’Ouarzazate (+20,3%) et de Laâyoune (+10,4%).



Quant à la répartition géographique de ce trafic au terme du premier semestre de 2024, elle a été marquée par une consolidation du trafic de passagers avec l’Europe de 20,1%, le Moyen et Extrême Orient de 15,1%, l’Afrique de 15,9%, l’Amérique du Nord de 7,2% et les pays du Maghreb de 6,7%.



S’agissant du trafic du fret aérien et du mouvement aéroportuaire, ils se sont accrus respectivement de 24,3% et 15% à fin juin 2024.



Pour ce qui est de l’activité portuaire, le volume global des trafics de commerce traités par les ports nationaux, y compris le transbordement, s’est renforcé de 13,3% au titre du premier trimestre de 2024, pour atteindre 55,2 millions de tonnes. Cette évolution est due à l’augmentation du trafic de transbordement de 19,5%, de celui des importations de 11,3% et de celui des exportations de 7,5%, en dépit du recul de celui du cabotage de 15,2%.