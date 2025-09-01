Le transfert d'Isak à Liverpool acté pour 130 millions de livres

01/09/2025

Newcastle a accepté une offre record de Liverpool pour le transfert de l'attaquant suédois Alexander Isak au terme de plusieurs semaines de bras de fer, selon des médias britanniques lundi.



Les deux clubs se sont entendus sur la somme de 130 millions de livres (150 millions d'euros) bonus compris, selon The Athletic et The Telegraph notamment.

Isak, 25 ans, devait passer sa visite médicale lundi avant de signer formellement pour six ans, au dernier jour du mercato, selon The Athletic.



L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat, refusait de jouer depuis que Newcastle a décliné début août une offre de Liverpool estimée à plus de 125 millions d'euros.



Isak avait rejoint les Magpies en provenance de la Real Sociedad en 2022 pour près de 70 millions d'euros. Il a marqué 23 buts en Premier League la saison dernière, ce qui a notamment permis à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des champions en terminant à la cinquième place.



Samedi, l'avant-centre allemand Nick Woltemade (23 ans) s'est engagé avec Newcastle en provenance de Stuttgart, pour un montant estimé entre 75 et 90 millions d'euros, une opération qui a débloqué le dossier Isak.



Selon les sommes avancées par les médias anglais BBC et The Guardian, Liverpool a dépensé 416 millions de livres (480 millions d'euros) lors du mercato estival, avec les arrivées notamment de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong, en plus de celle d'Isak.