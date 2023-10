Le trafic aérien prévu à 27 millions de passagers en 2024

29/10/2023

Le trafic aérien devrait atteindre 27 millions de passagers en 2024, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances de l'année prochaine (PLF-2024).



"Pour les années 2024 à 2026, le trafic aérien devrait connaître une évolution annuelle moyenne estimée à 6,4%, passant de 27 millions de passagers en 2024 à 31 millions de passagers en 2026", indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



D'après la même source, le programme d'investissement de l'Office national des aéroports (ONDA) est évalué à près de 3,12 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, à 2,63 MMDH en 2025 et à 2,92 MMDH en 2026.



Ce programme sera dédié en grande partie aux extensions des capacités aéroportuaires des aéroports de Casablanca, de Rabat-Salé, de Marrakech, d'Agadir, de Tétouan, de Tanger et d'Al Hoceima, rapporte la MAP.



En termes de perspectives du secteur aéroportuaire, il est envisagé de procéder à la mise en place d'un nouveau modèle institutionnel et organisationnel visant, notamment, la transformation de l'ONDA en société anonyme dans l'objectif de renforcer son autonomie de gestion, de créer les conditions favorables à l'accélération du développement du secteur par son ouverture au privé et ce, à travers la filialisation des activités commerciales et la mise en œuvre des opérations de partenariat.



Concernant les prévisions de clôture de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'ONDA devrait atteindre 4,51 MMDH, en hausse de 16% comparativement à 2022, le résultat net s'établirait à 473 millions de dirhams (MDH) et le montant des investissements à 1,65 MMDH.