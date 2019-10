Le tout bio agricole entraînerait une hausse des émissions

29/10/2019

Un passage au tout bio agricole en Angleterre et au Pays de Galles pourrait paradoxalement conduire à une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre (GES), une baisse des rendements obligeant à plus d'importations pour maintenir les mêmes habitudes alimentaires, estime une étude publiée mardi.

Les chercheurs de l'Université de Cranfield "prédisent une chute de production totale de nourriture exprimée en unité énergique de l'ordre de 40%, comparée à l'agriculture traditionnelle", dans cette étude publiée par la revue Nature Communications.

Cette conversion au bio entraînerait, selon l'étude, une baisse des émissions de GES de 20% pour les cultures, 4% pour l'élevage, soit 6% globalement pour le secteur agricole.

Mais à régime alimentaire égal, la baisse nette de productivité entraînerait une conversion de terres à l'étranger pour compenser cette baisse de rendement par des importations alimentaires, et donc une hausse nette des émissions, estimées à 21% par rapport à ceux de la production agricole conventionnelle actuelle, souligne cette étude.

"Si les pratiques agricoles biologiques présentent des bénéfices environnementaux locaux indéniables, dont la séquestration de carbone dans le sol, une moindre exposition aux pesticides et une amélioration de la biodiversité, ils doivent être mis en rapport avec la nécessité d'une production accrue ailleurs", explique Guy Kirk, professeur à Cranfield.

"Une réduction nette ne pourrait être atteinte que grâce à une augmentation sensible des rendements (de l'agriculture) biologique ou des changements profonds du régime alimentaire national", ajoute Laurence Smith, auteur principal.

Le secteur agricole représente le quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De nombreuses études ont récemment pointé que l'agriculture intensive met en péril les objectifs de l'accord de Paris de maintenir le réchauffement global sous les deux degrés, ou appelé à des modifications des régimes alimentaires vers une moindre consommation de viande.