Le tournoi de la Pena Madridista de Casablanca revient en force !

12/11/2022

Après deux ans d'absence due à la pandémie de Covid, le tournoi de la Pena Madridista de Casablanca revient pour le grand bonheur des enfants issus des orphelinats de Casablanca et sa région.



Ainsi le 19 novembre courant au complexe Mohamed Mjid au quartier Bourgogne sera donné le coup d'envoi de la seizième édition du tournoi de la Pena Madridista de Casablanca avec la participation des équipes de Dar Talib de Berrechid, de la MJDS, de Bayti, de Bolloré Logistic, de Salam, de Allam, de Bernoussi et de la Pena. Ce tournoi concernera les garçons âgés de 11 et 12 ans.



Le même jour débutera la dixième édition du tournoi réservé aux filles âgées de 13 à 17 ans et représentant les maisons d’accueil de l'Heure Joyeuse, de Bayti, de Sidi Othmane et de Berrechid

Après les demi-finales qui seront disputées la matinée, les joueurs seront conviés à une collation avant de reprendre la compétition à partir de 13 heures avec les finales et les matches de classement.

Le tournoi sera clôturé par une cérémonie de distribution des prix en présence des sponsors et des représentants du monde associatif et sportif.