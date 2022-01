Le théâtre pour enfants développe l’ esprit et aiguise la mémoire

21/01/2022

Le théâtre pour enfants peut contribuer à faire évoluer l'esprit de l'enfant, à développer sa concentration et à aiguiser sa mémoire, a estimé l'écrivain marocain Mohamed El Aziz.



Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de la parution de son ouvrage "La dynamique de la communication dans le théâtre pour enfants et le théâtre scolaire" 2022, l'écrivain a déclaré que toutes les dimensions se complètent au sein du théâtre pour enfants, en particulier les dimensions éducative et artistique.



Selon M. El Aziz, cet art enseigne les valeurs morales que visent les établissements d'enseignement. Il a fait remarquer que les connaisseurs s'accordent à dire que le théâtre transcende le simple divertissement pour s'intéresser à l'éducation dans son large acception.

C’est ainsi que l'objectif ultime du théâtre pour enfants est de mettre à la disposition de ceux-ci les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir un être sain.



Le théâtre contribue à former des générations conscientes de leurs droits et devoirs, a poursuivi l’écrivain. Citant l’auteur de référence, Mark Twain, M. El Aziz note que lorsque ce dernier disait que le théâtre pour enfants est le meilleur moyen d'inculquer les valeurs, il signifiait que le théâtre porte en lui des systèmes de valeurs qui partent de l'enseignement du respect de soi et de l’autre, jusqu’à l'entraide et la tolérance.



Si la pratique du théâtre n'est pas destinée à former des acteurs ou des réalisateurs, il n'en est pas moins un point d'accès à l'éducation artistique, qui constitue le socle de l'éducation en général, de par sa capacité à développer l'imagination et la créativité chez l’enfant, a-t-il souligné.



Aussi, a poursuivi M. El Aziz, l’éducation artistique de l'enfant par le théâtre sera toujours au centre du travail des éducateurs et des parents, et la préoccupation des professionnels du théâtre pour enfants.



A propos de ce qui distingue le théâtre des enfants des autres formes théâtrales, l'auteur de l'ouvrage "Etapes du théâtre marocain: modèles créatifs et modèles théoriques" a estimé que le théâtre est le même, qu'il soit pratiqué par un adulte ou un enfant, un homme ou une femme...



Il précise, cependant, qu’on peut dire que le théâtre pour enfants est celui d'une catégorie d'âge qui se distingue du théâtre pour adultes, de par ses acteurs, ses spectateurs, ses thèmes, ses objectifs… et c'est ce que les animateurs et les formateurs prennent en compte.