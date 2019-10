Le théâtre amazigh en fête à Tiznit

09/10/2019

Le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la culture) organise du 10 au 16 octobre la deuxième édition du Forum d'Afoulay pour le théâtre amazigh.

Cette édition, qui se tiendra en collaboration avec la province de Tiznit et ses Conseils régional et provincial, sous le signe "Les enjeux de la valorisation du multiculturalisme et la construction esthétique", vise à offrir aux comédiens marocains un rendez-vous annuel pour mettre en avant leurs talents.

Ce forum culturel sera marqué par la participation de plusieurs troupes de théâtre en provenance de différentes régions du Royaume.

Au programme de cette manifestation culturelle, figurent aussi des ateliers thématiques, des conférences, des cérémonies de signature et de dédicace d’ouvrages littéraires, ainsi qu’un hommage qui sera rendu à des figures de proue du théâtre amazigh.

Deux prix seront décernés à l’occasion de ce forum, le premier récompensera les pièces théâtrales et le second est dédié aux pièces oeuvrant dans l’industrie de l’animation théâtrale.

Les ateliers programmés dans le cadre de cette édition se pencheront, entre autres, sur "L’écriture théâtrale", "La pièce de théâtre" et "La théâtralisation des genres littéraires". Ils seront encadrés par les professeurs chercheurs Brahim Hanai, Abdelilah Benhadar et Mohamed Belcaid Amayour.