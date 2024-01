Le taux de chômage mondial devrait remonter en 2024

Tombé en dessous des niveaux d’avant-pandémie de Covid-19 (SURTITRE)

22/01/2024

Les prévisions pessimistes de l’OIT n’excusent en rien les difficultés qu’éprouve le gouvernement actuel à réduire ce phénomène

Le taux de chômage mondial devrait augmenter en 2024, a annoncé l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un récent rapport.



D’après le rapport, intitulé «Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances 2024», les perspectives du marché du travail et le chômage mondial vont tous deux s'aggraver durant la nouvelle année.



En 2024, précise le document rendu public récemment, deux millions de travailleurs supplémentaires devraient être à la recherche d'un emploi, ce qui ferait passer le taux de chômage mondial de 5,1 % en 2023 à 5,2 %.



Selon une analyse de l’agence spécialisée de l’ONU, les revenus disponibles ont diminué dans la majorité des pays du G20 et, de manière générale, l'érosion du niveau de vie résultant de l'inflation «ne sera probablement pas compensée rapidement».

Ces prévisions pessimistes n’excusent en rien les difficultés que connaît le gouvernement marocain à résoudre la question du chômage et améliorer la situation de l’emploi.



Rappelons à ce propos que le marché de l'emploi continue d’éprouver des difficultés à surmonter les impacts d’une perte de près de 432 mille postes d’emplois sous le choc du Covid, comme l’a relevé le Haut-commissariat au plan (HCP) dans son Budget économique prévisionnel 2024.



De l’avis de l’institution publique, « la croissance économique peine à soutenir efficacement la création de postes d’emploi permettant de revenir aux taux de chômage d’avant crise », notant que l’économie nationale est en perte nette annuelle moyenne de plus de 75 mille emplois durant les trois dernières années.



L’accroissement des inégalités sociales suscite des inquiétudes



Quoi qu’il en soit, les données recueillies montrent que le chômage et le déficit d'emplois sont tout de même tous deux tombés sous les niveaux d'avant-pandémie. En effet, d’après le rapport, le taux de chômage mondial s'élevait à 5,1 % en 2023, soit une légère amélioration par rapport à 2022, où il atteignait 5,3 %.



Bien que l'accroissement des inégalités et la stagnation de la productivité restent des causes de préoccupation, l’agence onusienne relève en outre une amélioration du déficit d'emplois et des taux de participation au marché du travail au cours de l’année écoulée.



Dans son rapport, l’OIT relève le fait que la reprise post-pandémie reste inégale alors que de nouvelles vulnérabilités et des crises multiples compromettent les perspectives d'une plus grande justice sociale.

Selon l’agence onusienne, d'importantes différences persistent entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu.



« Alors que le taux de déficit d'emplois en 2023 était de 8,2% dans les pays à revenu élevé, il s'élevait à 20,5 % dans le groupe des pays à faible revenu. De même, alors que le taux de chômage en 2023 se maintient à 4,5% dans les pays à revenu élevé, il est de 5,7% dans les pays à faible revenu », fait-elle remarquer.



Par ailleurs, et en dépit d’une diminution rapide observée après 2020, il ressort dudit rapport que le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté (gagnant moins de 2,15 dollars par personne et par jour en termes de parité de pouvoir d'achat) a augmenté d'environ 1 million en 2023.



Quant au nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté modérée (gagnant moins de 3,65 dollars par jour et par personne en termes de PPA), les chiffres suggèrent qu’il a connu une augmentation de 8,4 millions en 2023.



Soulignons en outre que les inégalités des revenus se sont également creusées, comme l’a souligné le rapport de l’OIT, ajoutant que l'érosion du revenu disponible réel «n'augure rien de bon pour la demande globale et une reprise économique plus soutenue».



Quant aux taux de travail informel, l’organisation internationale prévoit qu’ils devraient rester stables, représentant environ 58% de la main-d'œuvre mondiale en 2024.



Alain Bouithy