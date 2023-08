Le taux de change effectif réel recule de 4% en 2022

02/08/2023

Le taux de change effectif a reculé de 0,8% en termes nominaux et de 4% en termes réels en 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



"Le taux de change effectif ressort en baisse de 0,8% en termes nominaux et de 4% en termes réels, l'inflation domestique ayant été globalement inférieure à celle des pays partenaires et concurrents", indique BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2022.



Sur l'ensemble de l'année, le dirham est ressorti en dépréciation vis-à-vis du dollar américain de 11,5% en moyenne, reflétant un effet marché de 5% et un effet panier de 6,6%, précise la même source, ajoutant que par rapport à l'euro, la monnaie nationale a perdu 0,5%.



Dans le même sens, le dirham s'est déprécié de 1,3% vis-à-vis de la livre sterling, de 7,6% face au yuan chinois et de 15,5% contre le réal brésilien. En revanche, il a enregistré une appréciation de 68,3% contre la livre turque, rapporte la MAP.



Ledit rapport rappelle que l'année 2022 a été marquée par une forte appréciation du dollar durant les neuf premiers mois, en raison notamment d'un rythme de resserrement monétaire rapide de la Réserve fédérale américaine (FED). La parité euro/dollar est passée de 1,14 USD/euro au début de 2022 à 0,96 à fin septembre, son plus bas niveau depuis deux décennies, avant de s'inscrire en hausse pour terminer l'année à 1,07.



Outre cette évolution de la parité euro/dollar, la valeur du dirham a été tirée tout au long de l'année par le solde des flux import/export. Ainsi, tout en continuant d'évoluer à l'intérieur de la bande de fluctuation de ±5%, le cours de référence MAD/USD est resté inférieur au cours induit par le panier durant les sept premiers mois de 2022 avant de s'orienter vers la borne supérieure en raison d'une plus forte prédominance des flux d'importations.



Toutefois, les évaluations trimestrielles menées par BAM indiquaient que ces déviations étaient de nature conjoncturelle et que la valeur du dirham continuait d'être globalement en ligne avec les fondamentaux de l'économie nationale.



En outre, la Banque centrale fait savoir que l'année a connu la poursuite de l'approfondissement du marché de changes interbancaire et un recours accru par les opérateurs économiques aux instruments de couverture.



Le volume moyen des échanges mensuels de devises contre dirhams sur le marché interbancaire a, ainsi, augmenté de 140% à 36 milliards de dirhams (MMDH).



S'agissant des opérations des banques avec la clientèle, les échanges de devises contre dirhams au comptant se sont accrus de 24,1% à 31,9 MMDH pour les achats et de 23,8% à 31,4 MMDH pour les ventes.



Quant aux transactions à terme, les achats des banques ont progressé de 123% à 4,7 MMDH mensuellement et les ventes se sont chiffrées à 19,1 MMDH contre 11,8 MMDH en 2021.