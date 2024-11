Le tapis ouaouzguite, les fibres de l’art et du patrimoine

23/11/2024

Pour la tisserande Fayrouz Sekkaoui, le tapis est une source de revenu importante certes, mais aussi l’une des composantes de l’identité des tribus d’Aït Ouaouzguite et une parfaite illustration de l’attachement des femmes de la commune de Tazenakht dans la province d’Ouarzazate à un legs transmis de génération à l’autre.



Plus qu’une simple tisserande, Fayrouz, cette gardienne d’un art ancestral, n’a rien à envier à ces peintres de l’art abstrait dont les toiles donnent à voir des formes géométriques et des motifs chargés de créativité, d’originalité et de tant de significations socio-culturelles.



D’un pas léger, Fayrouz se déplace entre les tapis étalés au stand de l’Association "Takdift" qu’elle préside, pour présenter aux visiteurs ses belles créations artisanales et ce à l’occasion de la 7ème édition du Festival du tapis ouaouzguite, qui se tient du 20 au 24 courant à la commune de Tazenakht.



"Mon engouement pour l’art du tissage des tapis ne date pas d’hier", confie Fayrouz à la MAP, notant qu’il s’agit d’une longue tradition qu’elle a héritée de sa famille qui veillait à la collecte et au nettoyage de la laine du Siroua, du nom de la race ovine du jbel Siroua, avant de la teindre avec des matériaux fabriqués à base de substances naturelles comme le safran. "S’ensuivent d’autres étapes portant sur la confection et le tissage du tapis avec une technicité qui force l’admiration", explique Fayrouz qui siège également en tant que membre du Conseil provincial d’Ouarzazate.



Pour les bons connaisseurs comme pour les visiteurs lambda, les œuvres artisanales présentées au festival suscitent l'émerveillement de par la qualité de fabrication et aussi des motifs significatifs formant une myriade de losanges couvrant toute la surface du tapis ou sous forme de lignes et carrés réunis en bandes créant des bordures bien définies.



Comme Fayrouz, nombreuses sont les femmes qui œuvrent jour et nuit avant de donner corps à des patchworks aux couleurs exubérantes dont la beauté et la finesse n’ont pas d’égales.



"Contrairement aux produits manufacturés, chaque pièce ouaouzguite débusque un langage symbolique aux grandes dimensions culturelle, artistique et folklorique", explique Fatima Mazouz, une autre exposante qui préside une association composée de plus de 180 femmes tisseuses.



"Autant qu’il garnit nos sols, le tapis ouaouzguite est un véritable témoin de la richesse du patrimoine local et reflète la dextérité et le savoir-faire des femmes artisanes d’Aït Ouaouzguite", a-t-elle dit.



"Chaque tapis prend environ 20 à 40 jours avant d’acquérir sa forme finale, cela dépend de la qualité, des motifs et de la taille de l'étoffe. Le tapis ouaouzguite est toujours original, il n’y a jamais deux tapis identiques", a-t-elle fait savoir.



A la faveur de ses couleurs vivaces, sa texture souple, et ses motifs typiques et expressifs, le tapis ouaouizguite constitue un témoignage vivant de la culture locale, et un héritage à préserver dans un monde de modernisation galopante.



Pour le directeur de la 7e édition du Festival du tapis ouaouzguite, Mohamed Khdouch, la filière du tapis dans la région du "Grand Tazenakht" constitue une source de revenus pour près de 22.000 tisseuses, notant que des efforts sont consentis pour assurer un meilleur encadrement et davantage de formations à ces femmes en vue de hisser leurs compétences.



La filière du tapis constitue un véritable vecteur de développement de l’économie rurale et un facteur pour l'autonomisation économique des femmes tisseuses, a-t-il dit, faisant état du lancement d’une plateforme digitale permettant une meilleure visibilité du tapis ouaouzguite à l’échelle nationale et internationale.



Etalée sur une superficie de 3000m2, le festival, qui connaît la participation de 150 exposants dont 80% de femmes tisserandes, comprend un espace dédié à l'exposition et à la commercialisation des tapis, ainsi qu'un espace institutionnel et un pôle culturel.



Organisée par la Chambre d’artisanat de la région de Drâa-Tafilalet et la province d’Ouarzazate, en partenariat avec le Conseil communal de Tazenakht et l’Association Ouarzazate Events, cette manifestation à vocation culturelle et économique, entend célébrer ce patrimoine culturel authentique et mettre en valeur le rôle des femmes tisseuses dans le développement économique local.



Par Driss Hachimi (MAP)