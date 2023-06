Le suspense jusqu’au bout en Botola Pro D1

Qui de l’ASFAR ou du WAC décrochera le Graal ?

23/06/2023

La saison 2022-2023 de la Botola Pro D1 de football arrivera à son terme ce soir. Le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 20 heures, sachant que cette ultime manche de la compétition vaudra par le duel à distance entre l’ASFAR et le Wydad, les deux prétendants au titre de champion du Maroc.



Pour le compte de cette dernière journée, les Militaires et les Rouges, évolueront en dehors de leurs bases face à des adversaires ayant déjà assuré leur place dans la cour des grands. L’AS FAR, leader avec 64 points au compteur, aura à donner la réplique à l’IRT, alors que le WAC, deuxième du classement avec une longueur de retard (63 pts), sera à Fès pour croiser le fer avec le MAS.



L’AS FAR, qui tient son sort entre les mains, ne voudra pas jouer avec le feu et cherchera la victoire en vue de décrocher un titre qui lui fuit depuis quinze longues saisons. L’équipe de l’Ittihad de Tanger, qui a dû attendre la 28ème manche pour éviter pour de bon le spectre de la relégation, est tenue de se montrer fair-play et de jouer à fond devant son public qui ne manquera certainement pas de se déplacer en grand nombre.



Sur le papier, la balance penche tout de même du côté de l’ASFAR qui pourrait être sacrée championne même sans parvenir à s’imposer, à condition que le WAC enregistre un faux pas au Grand stade de Fès.



Les Rouges sont conscients de leur mission qui n’obéït qu’à une seule équation : la victoire et nourrir l’espoir de voir l’ASFAR marquer le pas à Tanger. Face au MAS, ça promet une sacrée empoignade qui devrait attirer bon nombre de spectateurs des deux bords.



Pour ce qui est des autres rencontres, elles seront sans enjeu. En effet, la troisième place est déjà acquise par le FUS qui jouera le HUSA au moment où le quatrième poste est revenu de droit à l’OCS qui affrontera la JSS.



Quant au Raja, cinquième du classement et qui vient de s’attacher les services de l’ex-Oujdi Khafifi et du Sud-Africain, Hachem Dominguez, il donnera le ton au DHJ, relégué en Botola Pro D2. L’OCK disputera, lui aussi, son dernier match dans la cour des grands contre l’Union de Touarga.



Enfin, les deux représentants de l’Oriental, le MCO et la RSB accueilleront respectivement le MAT et le SCCM.



M.Bouarab



Programme

30ème journée

Vendredi à 20h00

RSB-SCCM

FUS-HUSA

IRT-ASFAR

JSS-OCS

MAS-WAC

MCO-MAT

OCK-UTS

RCA-DHJ.