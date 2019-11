Le super exploit du TAS

20/11/2019 Libé

Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca (TAS) a remporté la Coupe du Trône de football (2018-2019) pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire (2-1) face au Hassania d'Agadir (HUSA), au terme d’une finale présidée par SAR le Prince Moulay Rachid et disputée lundi au stade d'Honneur d'Oujda.

Le TAS de Casablanca a ainsi réussi l'exploit d'inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition à l'issue d'une finale ouverte et équilibrée. Dès la 14è minute, les Gadiris ont ouvert le score par le biais du Sénégalais Malik Cissé mais la réaction du TAS ne s'est fait attendre puisque l'attaquant Oussama El Mellioui a remis les pendules à l'heure trois minutes plus tard.

En seconde période, les hommes de Mustapha El Asri ont pris l'avantage grâce à El Mellioui qui a signé un doublé en transformant un penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre Adil Zourak après recours à la technique d'assistance vidéo à l’arbitrage. Après avoir évincé le club entraîné par Badou Zaki, les joueurs du TAS ont réalisé leur rêve en s'adjugeant le titre à l'instar d'autres équipes de la deuxième division, notamment le Moghreb de Fès en 2016 aux dépens de l'Olympic de Safi, l'AS FAR (1958-1959), la Centrale Laitière Association Sportive en 1983 et Majd Al Madina en 2000.

Avant d'atteindre la finale, le TAS a dû battre, lors du tour préliminaire, Chabab Al Massira, avant de venir à bout au premier tour du Kawkab de Marrakech et l'Olympique de Dcheira. En quart de finale, le club casablancais a battu le Tihad Zemmouri Khemisset, avant d'éliminer le Difaâ d'El Jadida en demi-finale.





Mustapha Laasri : Cette victoire est le fruit d’un long processus de préparation et d’efforts continus

L'entraîneur du Tihad Athletic Sportif de Casablanca (TAS), Mustapha Laasri, a qualifié d’"historique" la victoire de son équipe face au Hassania d'Agadir (HUSA) par deux buts à un lors de la finale de la Coupe du Trône disputée, lundi au stade d’Honneur d’Oujda.

Quant à l’entraîneur du HUSA, Miguel Angel Gamondi, il a fait part de sa grande déception pour avoir raté cette finale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue du match, M. Laasri a affirmé que la victoire historique de son équipe face au Hassania d'Agadir, une équipe aux grandes potentialités, est le fruit d’un long processus de préparation et d’efforts continus.

"C’était un match difficile mais l’efficacité et la compétitivité des joueurs du TAS nous ont permis de bien gérer le match et de remporter une précieuse victoire face à un adversaire solide", s’est-il réjoui.

Notant que ce sacre est le premier dans sa longue carrière d’entraîneur, il a estimé que le VAR était juste avec le TAS et que cette victoire, bien méritée, couronne les efforts déployés par les différentes composantes de l’équipe.

Il a, par ailleurs, exprimé ses remerciements aux supporters du TAS qui ont soutenu leur équipe jusqu’au bout, de même qu’il a salué les facilités et les moyens mis à la disposition de l’équipe aussi bien à Oujda qu’à Saïdia.

De son côté, l’entraîneur du Hassania d'Agadir, n’a pas caché sa grande déception en déclarant : "On a raté une opportunité historique et je suis très déçu pour le résultat".

Les habitants de la ville d’Agadir et de la région fondaient un grand espoir sur cette finale, a-t-il poursuivi. "C'est une défaite qui me coûte très cher. J’étais pas un vrai maître", a regretté l'entraîneur argentin.

"Le match était équilibré et on a raté beaucoup d’occasions et on a commis des erreurs banales", a ajouté Angel Gamondi qui a tenu à féliciter le TAS pour sa victoire.

"C’est l’un des moments les plus durs pour moi parce qu’on a fait beaucoup d’efforts pour arriver à cette finale. Les joueurs se sont donné à fond, mais ce n’était pas vraiment notre jour et j’assume la responsabilité", a-t-il conclu.