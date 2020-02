Le streaming continue de stimuler l'industrie musicale

27/02/2020

L'industrie musicale américaine a connu un taux de croissance à deux chiffres pour la quatrième année consécutive, générant 11,1 milliards de dollars en 2019 en grande partie grâce au streaming, a indiqué mardi une organisation spécialisée.

Le chiffre d'affaires de la musique a bondi de 13% l'an dernier, détaille la Recording Industry Association of America (RIAA) dans son rapport annuel. Le streaming a représenté 8,8 milliards de dollars, soit près de 80% des recettes. La RIAA a précisé que les abonnements payants à des plateformes de streaming comme Spotify et Tidal avaient le plus contribué à ces revenus. Avec maintenant plus de 60 millions d'abonnés payants, ces services ont représenté 61% des profits liés aux enregistrements musicaux des Etats-Unis. Les gains des plateformes de streaming financées par la publicité, comme YouTube et la version gratuite de Spotify, ont augmenté de 20% par rapport à 2018, mais n'ont généré que 908 millions de dollars. Ce genre de service a vu plus de 500 milliards de chansons diffusées auprès de plus de 100 millions d'auditeurs américains, mais n'a représenté que 8% des recettes de l'année 2019. Les profits liés à la vente de CD ont eux baissé de 12%, à 614,5 millions de dollars.

Cette chute, qui était attendue, n'a pas été aussi rapide que celle des revenus des téléchargements numériques, qui ont dégringolé de 18% pour tomber sous le milliard de dollars pour la première fois depuis 2006, à 856 millions de dollars.

Le vinyle, grand favori des hipsters et des collectionneurs, a quant à lui marqué sa 14e année consécutive de croissance. Avec des revenus en hausse de 19%, il a rapporté 504 millions de dollars, ce qui lui a permis de connaître sa meilleure année en plus de trois décennies.