Le spectacle de flamenco “Yo bailo ” s’invite à Rabat

09/11/2023

Le public rbati a été convié, mercredi soir à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, à un voyage artistique enivrant avec le grand spectacle de flamenco "Yo bailo" de la compagnie María Moreno, dans le cadre du Congrès mondial de flamenco de l’Institut Cervantes.



Ce spectacle haut en couleur, porté par les artistes María Moreno, Miguel Lavi et Óscar Lago, a proposé à l’assistance des performances gracieuses et magistrales de danse, de chant et de guitare qui reflètent la beauté, la puissance et la magie de cet art séculaire espagnol.



Initiée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ambassade d’Espagne au Maroc, cette soirée flamenco a été rehaussée par la présence d’une palette de personnalités de tous bords.



Ce voyage artistique, qui s'est déroulé devant une salle archicomble et totalement conquise, a emporté les férus d’art et de musique dans un univers empreint de gaieté et d'émotions fortes.



Les artistes ont ainsi interprété, le temps d’une soirée, un vaste répertoire musical couvrant les différents aspects de cet art emblématique qui prend racine dans la tradition locale la plus profonde et populaire de l’Espagne.



Le directeur de l’Institut culturel espagnol "Cervantes" de Rabat, José Maria Martinez, a souligné que "Maria Moreno fait partie des plus grands artistes de flamenco", ajoutant qu’elle propose durant cette soirée artistique un spectacle qui associe la danse, le chant et les rythmes de la guitare.



Dans une déclaration à la MAP, M. Martinez a, en outre, fait savoir que le "Congrès mondial de flamenco de l’Institut Cervantes comprend plusieurs activités, notamment des spectacles, des ateliers, des projections de films et des conférences autour de cet art et patrimoine culturel immatériel".



Le Congrès mondial de flamenco de l’Institut Cervantes, qui poursuit sa tournée internationale au Maroc jusqu'au 29 novembre, propose une panoplie d’activités et de spectacles dans les villes de Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Rabat, Tanger, Larache et Tétouan.



Les activités de cette grande manifestation artistique, tenue sous le thème "La palabra: Africa", sont organisées avec le soutien du Programme d’internationalisation de la musique et des arts du spectacle espagnols 2023, initié conjointement par l’Institut Cervantes et l’Institut national des arts du spectacle et de la musique du ministère espagnol de la Culture et des Sports, dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience "Nextgeneration.eu", financé par l’Union européenne.