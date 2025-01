Le soutien du Maroc à la cause palestinienne procède d'un engagement constant

Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods

28/01/2025

La mobilisation par le Maroc de ses moyens en soutien à la cause palestinienne procède d'un engagement constant et immuable qui "ne peut faire l'objet de surenchères", a affirmé, samedi à Laâyoune, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui.



S'exprimant à l'occasion de sortie de la quatrième promotion d'étudiants de l'Institut de presse et des sciences de l'information (IPSI), baptisée "La promotion d'Al-Aqsa", M. Cherkaoui a souligné que cet engagement s'inscrit en droite ligne avec la solidarité inébranlable des Marocains avec Al Qods Acharif et la Palestine.



La coïncidence de la célébration en novembre prochain du 50ème anniversaire de l'épopée de la Marche verte avec les 50 ans de la création du Comité Al-Qods, relevant de l'Organisation de coopération islamique, illustre l'engagement du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à continuer de défendre cette cause juste, et consacre l'attachement indéfectible des Marocains aux valeurs d'unité, de liberté, de justice et de paix.