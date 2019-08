Le soutien aux politiques sociales au centre des priorités du PLF2020

Accélération de la mise en œuvre des réformes visant à améliorer les mécanismes d'une distribution équitable de la richesse

15/08/2019

Le projet de loi de Finances (PLF-2020) donnera la priorité à la poursuite du soutien aux politiques sociales, à la réduction des disparités sociales et spatiales, outre la mise en place de mécanismes de protection sociale, a indiqué le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Convaincu que la réalisation de ces priorités nécessite un financement continu et durable, le gouvernement veille à encourager l'investissement et à soutenir l'entreprise, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) afin d'accélérer la croissance économique, pilier fondamental de la création de la richesse et de l'emploi, a fait savoir M. El Otmani dans une note d'orientation concernant l'élaboration du PLF-2020.

Le chef du gouvernement a aussi souligné que la priorité sera accordée à l'accélération de la mise en œuvre des réformes visant à améliorer les mécanismes d'une distribution équitable de la richesse (justice, régionalisation avancée, réforme fiscale), outre le renforcement de l'efficacité de la gestion des politiques publiques (réforme de l'Administration, de la loi organique des finances et la gestion efficace de l'investissement), rapporte la MAP.

Ainsi, a-t-il poursuivi, plusieurs mesures seront prises, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la réforme du système de l’éducation et de la formation, la poursuite de la généralisation graduelle de l'enseignement préscolaire, la consolidation du soutien social à la scolarisation, le renforcement du rôle de l'éducation pour aider les jeunes à accéder au marché du travail, ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route relative à la formation professionnelle présentée devant S.M le Roi Mohammed VI, le 04 avril dernier.

Il s'agit aussi d'améliorer et de généraliser les services de santé, garantir l'accès du citoyen à des services de qualité et dans des conditions préservant sa dignité.

Par ailleurs, cette note fait ressortir la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation du programme de réduction des disparités sociales et spatiales dans le monde rural, d'accompagner la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), de mettre en œuvre les engagements de l'accord du dialogue social ainsi que de continuer à subventionner les produits de base dans le cadre de la Caisse de compensation et d'élargir la couverture médicale en corrigeant les dysfonctionnements du système du RAMED.

De même, l'amélioration du ciblage des citoyens en situation de précarité, le développement des aides directes à travers l'adoption d'un cadre juridique et le lancement d'une phase de test du registre social unique (RSU), outre la poursuite de l'appui notamment aux femmes veuves, divorcées, mères en précarité figurent également parmi les priorités du PLF2020.

Ce texte met aussi l'accent sur la réforme du système de protection sociale, y compris les programmes visant le soutien des familles, la protection de l'enfance et la prise en charge des personnes âgées, outre la poursuite des efforts consentis en faveur de la modernisation et de la gestion des services offerts à la communauté marocaine à l'étranger et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile.