Le sort de la Botola pourrait être scellé dès cette manche

25/06/2022

Le WAC tout près du titre et le RCOZ de la relégation

Les clubs de la Botola Pro D1 de football aborderont ce week-end les péripéties de la 28ème journée qui sera hautement déterminante pour ce qui est du titre comme de la relégation. En haut du tableau, le duel à distance, même si c’est à moindre mesure, se poursuivra entre le Wydad et le Raja qui joueront leurs matches respectifs simultanément, ce samedi à partir de 20h30. Les Rouges, leaders avec 59 points au compteur, recevront au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le DHJ dans un match qui s’annonce, à priori, à leur portée. Le Wydad a récupéré ses cadres, Hassouni et Tssoumou, suspendus, ainsi que Jabrane et Atiyat Allah, blessés, des atouts majeurs permettant au coach Hoalid Regragui d’avoir plus d’options en vue d’atteindre l’objectif. Et ça pourrait être la consécration au cas où le Raja, dans de beaux draps, céderait le pas du côté d’Agadir devant le Hassania. Coachés par le trio Mbarki, Aboucharouane et Fahmi, après le limogeage de Rachid Taoussi (En plus de Mohamed Bekkari et Aziz El Amri), les Verts n’ont d’autre alternative que la victoire s’ils veulent préserver leurs chances minimes dans la course au titre. Ça ne sera pas une mince affaire puisque les Soussis auront des soucis à se faire quant à leur avenir en D1 s’ils concèdent une nouvelle déconvenue. Les deux autres rencontres programmées samedi à 18h00 opposeront l’OCS à l’IRT et le CAYB à la JSS. Seule l’équipe de Berrechid se trouve dans une position délicate, devant absolument gagner et espérer des contreperformances de la part des autres mal barrés qui se produiront le lendemain dimanche. Ainsi, le RCOZ, pratiquement relégué après son match nul, un partout, devant le MCO (27è j), aura fort à faire devant la RSB, aucunement tentée par une seconde défaite d’affilée après celle concédée à domicile face au Wydad. Tandis que le Mouloudia d’Oujda, 14ème avec 28 points, croit encore en ses chances de maintien qui pourront se consolider s’il réussit à négocier sans dégât sa virée à Rabat pour jouer un FUS qui se ferait énormément plaisir s’il parvient à franchir la barre des 40 points, ce qui lui permettra d’entrer en concurrence pour la troisième place, donnant droit à un ticket de la Coupe de la Confédération. Sont concernés par cette participation africaine l’ASFAR qui sera attendue de pied ferme par le SCCM et le MAS qui accueillera l’OCK, sachant qu’en clôture de la 27ème manche, les Militaires et les Fassis n’ont pu se départager, pour que cette opposition se termine sur un nul blanc.