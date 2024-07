Le site archéologique "Noul Lamta" à Guelmim: Un patrimoine culturel, urbain et civilisationnel de grande valeur

19/07/2024

La région de Guelmim-Oued Noun regorge de sites et monuments de grande importance archéologique et ethnographique et de charge culturelle, urbaine et civilisationnelle.



Parmi les importants monuments historiques que renferme cette région, connue pour sa route commerciale à travers le Sahara, se trouve la ville historique de "Noul Lamta" dans la commune d'Asrir, située à 12 km à l'Est de Guelmim, et qui était célèbre à l'époque almoravide pour son dynamisme historique, urbain, social et économique.



Ce site archéologique, récemment inscrit sur la liste des monuments nationaux, témoigne de la succession de plusieurs civilisations enracinées dans la région d'Oued Noun et remontant à plusieurs siècles.



Selon les sources historiques et les recherches archéologiques menées par les missions archéologiques maroco-espagnoles depuis 1992 dans la région d'Asrir, la ville de "Noul Lamta" est considérée comme l'une des plus importantes cités médiévales qui ont formé au Moyen Age les centres urbains les plus anciens du sud du Maroc et qui est considéré comme un point de passage des caravanes commerciales venant d'Afrique du Nord en direction du Soudan, ainsi qu'un lieu de rencontre des tribus du Sahara et du Souss.



Ce site archéologique, qui remonte à 11 siècles, comptait plusieurs bâtiments, dont une grande forteresse connue des habitants de la région sous le nom d’"Akwidir", situé sur des collines rocheuses, et qui témoigne du caractère séculaire de ce lieu chargé d’histoire et de civilisation.



La ville historique de "Noul Lamta", qui a servi tout au long de l'histoire de lieu de rencontres des civilisations et de métissage culturel, était également célèbre pour la fabrication d'équipements de combat et la région hébergeait aussi un atelier de production de la monnaie (Dar Assika), notamment le dinar almoravide.



Cette richesse urbaine, historique et économique du site de "Noul Lamta" lui a permis d'être classé sur la liste des monuments nationaux comme étant la première ville historique classée monument national dans la région de Guelmim-Oued Noun.



Le directeur régional de la culture de Guelmim-Oued Noun, Omar Bensaid, a déclaré à la MAP que le classement des sites archéologiques leur confère une protection juridique et les distingue des autres sites, ajoutant que l’inscription du site "Noul Lamta" parmi les monuments nationaux contribuera à sa protection juridique et lui accordera une priorité dans les programmes de restauration.



M. Bensaid a ajouté que ce site archéologique bénéficiera également d'une priorité dans les programmes de développement local et régional, rappelant dans ce contexte que le conseil régional de Guelmim-Oued Noun avait signé une convention avec le ministère de la Culture prévoyant la réhabilitation des sites et monuments historiques de la région, dont le site de "Noul Lamta".



De son côté, le conservateur régional du patrimoine culturel à la direction régionale de la culture, Noureddine Zdidate, a souligné que le site de Noul Lamta remonte à la période médiévale, exactement à l'époque almoravide, notant que le ministère de la Culture a mené des recherches archéologiques sur ce site depuis 1992 qui ont démontré sa grande valeur historique et archéologique.



Il a expliqué que le classement de ce site archéologique aura une valeur juridique en assurant sa protection contre toute destruction ou construction anarchique.



Le président de l'Association Initiatives citoyennes, Mbarek Moutik, a relevé, pour sa part, que "Noul Lamta" est une ville qui a prospéré à l'époque almoravide et était considérée comme l'un des centres commerciaux les plus importants.



Il a précisé que cette association travaille depuis 2015 sur le dossier de classement de ce site archéologique parmi les monuments nationaux, obtenu cette année, et permettant d’assurer sa protection juridique et sa préservation, ajoutant que cette inscription est une étape qui permettra au site d'avoir des opportunités de valorisation et de le faire connaître au niveau national et international et contribuer ainsi à créer de la richesse pour la population locale.