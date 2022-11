Le secteur minier marocain offre de nombreuses opportunités aux entreprises allemandes

24/11/2022

Le secteur minier marocain offre de nombreuses opportunités aux entreprises allemandes, a affirmé le Directeur général de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc (AHK Maroc), Andreas Wenzel.



"Le secteur minier marocain offre de nombreuses opportunités aux entreprises allemandes. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement en matières premières ou de l'utilisation de machines et d'équipements à la pointe de la technologie allemande, les partenaires marocains et allemands peuvent en bénéficier conjointement", a dit M. Wenzel, cité dans un communiqué de l'AHK Maroc sur un voyage d'affaires d'une délégation allemande opérant dans le secteur de l'industrie minière dans le cadre de la promotion et du développement du marché pour les petites et moyennes entreprises (PME).



Outre l'exploitation des phosphates, des options intéressantes dans le domaine des métaux et des terres rares attirent de plus en plus l'attention, a-t-il fait savoir.



Ce voyage d'affaires a été marqué par l'organisation, sous l'égide du ministère fédéral de l'Economie et de la Protection du climat de la République fédérale d'Allemagne, d'une conférence et un d’évènement B2B (rencontres business to business) et ce, à l'initiative de l'AHK Maroc, en coopération avec MENA Business, rapporte la MAP.



Le programme de prospection de marché (MEP) du ministère fédéral de l'Economie et de la Protection du climat de la République fédérale d'Allemagne soutient des initiatives en faveur des moyennes entreprises, principalement dans les secteurs industriels traditionnels, rappelle le communiqué. Il s'engage à soutenir les entreprises qui souhaitent intégrer de nouveaux marchés étrangers ou s'y positionner.



Au programme de cet événement, les entreprises et partenaires allemands et marocains se sont présentés à tour de rôle afin de proposer un aperçu global des opportunités présentes sur les marchés allemand et marocain.



Des rencontres B2B ont été, par la suite, organisées entre les entreprises et partenaires allemands et marocains afin de favoriser l'instauration de relations commerciales au sein du marché du secteur minier.



AHK Maroc est l'interlocutrice privilégiée pour les relations économiques germano-marocaines. La Chambre est la principale instance locale pour toutes les questions qui concernent les marchés allemand et marocain. Avec plus de 700 membres, elle constitue depuis 1997 un appareil performant de soutien et d'accompagnement.