Le secteur du transport enregistre une dynamique favorable à fin février dernier

29/03/2024

Le secteur du transport aérien continue sur son élan au mois de février 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances qui fait état d’une performance du nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux de +19%, en variation annuelle, après +14,6% au mois précédent.



Au terme des deux premiers mois de 2024, le volume de ce trafic s’est renforcé de 16,9%. Il a ainsi dépassé son niveau d’avant crise (fin février 2019) de 28,1%.



Ce dynamisme à fin février 2024 a bénéficié d’une croissance, en glissement annuel, à deux chiffres dans près de l’ensemble des faisceaux géographiques, notamment l'Europe (+17,8%), le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient (+24,8%), l'Afrique (+20,3%), l'Amérique du Nord (+11,3%) et les pays du Maghreb (+12,8%).



Durant le mois de février 2024, une croissance consolidée a été enregistrée au niveau du mouvement aéroportuaire (+12%) et du trafic de fret aérien (+35%), comparés au même mois de l’année précédente.



S’agissant de l’activité portuaire, elle a clôturé l’année 2023 sur un volume record du trafic manutentionné au sein des ports nationaux, soit 209,4 millions de tonnes, en hausse de 7,4%, en variation annuelle, faisant suite à l’augmentation du trafic de transbordement de 14% à 96,7 millions de tonnes et du trafic domestique de 2,3% à 112,7 millions de tonnes.



La répartition du trafic portuaire global à fin 2023 est marquée par la prédominance de l’activité de transbordement, qui représente 46,2% de l’ensemble de ce trafic, suivie des importations (32,1%), des exportations (17,2%), du cabotage (3,8%) et du soutage (0,8%).

En termes de croissance annuelle, le trafic des importations s’est accru de 1,9%, celui des exportations de 3,5% et celui du cabotage de 2,7% à fin 2023.



Pour le trafic des passagers, il s’est accru, en variation annuelle, de 39,1%. Aussi, l’activité de croisière s’est renforcée de 91,9% pour atteindre 192.996 croisiéristes au terme de l’année 2023.

En outre, les ports marocains ont accueilli plus de 27.900 navires de commerce durant cette année, en accroissement de 16%.



Concernant le transport ferroviaire, plus de 52,8 millions de passagers ont été transportés sur les chemins de fer marocains à fin 2023, soit une amélioration de 15% comparativement à fin 2022.