Le secteur de la construction s ’ attend à une baisse de l’ activité au troisième trimestre

28/09/2022

66% des chefs d'entreprise jugent la trésorerie difficile

L’ activité dans le secteur de la construction devrait globalement ressortir en baisse au troisième trimestre 2022, selon les pronostics des patrons sondés par le Haut-commissariat au plan (HCP). «Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la Construction, pour le troisième trimestre 2022, font ressortir, globalement, une diminution de l’activité», a en effet récemment annoncé l’organisme public. D’après le Haut-commissariat, qui s’appuie sur les résultats des enquêtes de conjoncture qu’il a réalisées au titre du troisième trimestre 2022 auprès de ces entreprises, cette évolution résulterait, principalement, de la baisse d’activité attendue dans le «génie civil» et serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés. Les informations recueillies dans le cadre de ces enquêtes de conjoncture révèlent, par ailleurs, que 42% des entreprises de ce secteur ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Concernant la trésorerie, 66% des chefs d'entreprise la jugent difficile. Il est à noter qu’en dépit d’une légère atténuation, observée au titre du mois d’août 2022, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) a de son côté fait état de la poursuite de la baisse de l’activité du secteur de construction au cours du mois précédent. Principal indicateur de l'activité du secteur des BTP, les ventes de ciment ont poursuivi globalement leur tendance à la baisse au terme du mois d’août, bien qu’en atténuation, a relevé récemment cette Direction relevant du ministère de l’Economie et des Finances. Une baisse entamée à partir du mois de mars de cette année suite notamment aux perturbations conjoncturelles internationales, a-t-elle souligné dans sa note de conjoncture de septembre 2022 (N°307). Selon les analystes de la DEPF, les ventes de ciment ont diminué de 5,4% au cours du mois d’août, après avoir enregistré une baisse de 12,4%, durant la période de mars à juillet 2022. Compte tenu d’une hausse de 5,8% à fin février 2022, les ventes de ciment se sont ainsi repliées de 7,2% au terme des huit premiers mois de 2022, a indiqué la DEPF dans sa note de conjoncture rappelant qu’elles avaient enregistré une croissance de 19,3% à fin août 2021 et que, comparativement à leur niveau pré-crise, elles sont en retrait de 7,7%. La même source explique que « l’atténuation de la baisse, en glissement annuel, enregistrée au cours du mois d’août 2022, tient notamment à la bonne performance enregistrée au niveau des ventes des segments du bêton prêt à l’emploi (+31%), du bâtiment (+17,6%) et de l’infrastructure (+11%), en atténuation des reculs constatés au niveau des ventes des segments de distribution et du préfabriqué de 15,7% et de 2,7% respectivement ». Ainsi, les ventes du segment du bêton prêt à l’emploi et de celui de l’infrastructure se sont renforcées respectivement de 5,4% et 6,7% au terme des huit premiers mois de 2022. Il est important de relever le fait que les estimations des patrons opérant dans le secteur de la construction font état d’une stabilité de l’activité au deuxième trimestre 2022. Selon les chefs d’entreprise sondés, cette évolution aurait été due, d’une part, à la stabilité d’activité dans le «génie civil» et, d’autre part, à la hausse d’activité dans la «construction de bâtiments», rapporte le Haut-commissariat. Des enquêtes de conjoncture de l’organisme public, il ressort également que « les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau inférieur à la normale et l’emploi aurait connu une stabilité ». Ainsi, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la construction se serait établi à 75%, selon le HCP.