Le secteur de la construction s’annonce moins favorable au deuxième trimestre

Les ventes de ciment se sont repliées de 7,4%, en glissement annuel, au terme des sept premiers mois de 2022

26/08/2022

L’activité du secteur de la construction s’annonce moins favorable au deuxième trimestre, selon une analyse de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette tendance a également été observée au premier mois du troisième trimestre 2022, a fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d'août 2022 (N°306). Et ce après avoir enregistré une évolution positive de sa valeur ajoutée au premier trimestre 2022, soit une hausse de 1,8% en une année et de 10,6% par rapport à son niveau d’avant-crise.



Selon ce département relevant du ministère de l’Economie et des Finances, «les ventes de ciment, principal baromètre de l’activité du secteur, se sont repliées de 7,4%, en glissement annuel, au terme des sept premiers mois de 2022, après une augmentation de 1% au premier trimestre 2022 et de 17,7% à fin juillet 2021».



Dans sa note de conjoncture, la DEPF explique que «ce recul découle, particulièrement, d’un retrait de 9,9% enregistré, au deuxième trimestre 2022, sous l’impact des perturbations enregistrées sur le marché international».



Les données montrent en outre que «ce secteur a connu une baisse de 29,8%, au mois de juillet qui a coïncidé cette année avec la fête de Aïd Al-Adha», ajoute la même source.



Par segment de ventes, il ressort que les segments du béton prêt à l’emploi et de l’infrastructure continuent d’afficher une évolution positive à fin juillet 2022: +2,4% et +6% respectivement.



L’encours des crédits à l’immobilier «a poursuivi son évolution positive au terme du premier semestre 2022, soit +2,1% à 297,5 milliards de dirhams, après +4,6% un an auparavant et +1,7% à fin juin 2020», selon la note de conjoncture.



Il est à préciser que « cette évolution recouvre l’accroissement des crédits à l’habitat de 2,5% à 236,4 milliards de dirhams et une légère hausse des crédits aux promoteurs immobiliers de 0,3%, après un recul de 6,9% un an auparavant», comme l’a relevé la Direction des études et des prévisions financières de même source.



Pour rappel, «les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la construction, pour le deuxième trimestre 2022, font ressortir, globalement, une diminution de l’activité», avait rapporté en juin dernier le Haut-commissariat au plan (HCP).



D’après les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture menées par l’organisme public auprès des entreprises au titre du deuxième trimestre 2022, cette évolution résulterait, principalement, de la baisse d’activité attendue dans le «Génie civil».



Le Haut-commissariat avait en outre noté que « cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés».



Toujours selon le HCP, «au deuxième trimestre 2022, 42% des entreprises de la construction ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières ». Concernant la trésorerie, ces enquêtes avaient relevé, par ailleurs, que «56% des chefs d'entreprise la jugent difficile».



Alain Bouithy