Le secteur automobile continue de carburer à fin juillet

En hausse de 37,4%, les ventes du secteur ont atteint près de 82,02 MMDH contre 59,68 MMDH à fin juillet 2022

Le marché automobile se porte bien, comme en atteste la bonne performance des ventes à l’export enregistrée au titre des sept premiers mois de l’année 2023.



En effet, selon les données publiées récemment par l’Office des changes, les ventes du secteur automobile ont affiché un accroissement de 37,4% équivalant à +22,33 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023 pour s’établir à 82,02 MMDH au lieu de 59,69 MMDH à la même période de l’année 2022.



D’après les explications fournies par l’organisme public dans son tableau de bord des indicateurs mensuels des échanges extérieurs de juillet 2023, «cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+31,4% ou +9,08 MMDH), celui du câblage (+43,9% ou +7,87 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+36,2% ou +1,48 MMDH)».



A titre de rappel, à fin juin dernier, les ventes de ce secteur avaient affiché une augmentation de 34,3% correspondant à +18,14 MMDH s’établissant à 70,97 MMDH au terme du même mois contre 52,83 MMDH à fin juin 2022.



Dans une précédente note, cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment du câblage (+44,3% ou +6.951MDH), celui de la construction (+26,2% ou +6.771MDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+34,1% ou +1.229MDH).



Il est à noter que les exportations globales de marchandises se sont situées à 250,14 MMDH à fin juillet 2023 contre 248,04 MMDH un an auparavant. Ce qui traduit une hausse de 0,8% correspondant à +2,09 MMDH.



Précisons que cette augmentation a concerné principalement, outre le secteur de l’automobile, celui de l’électronique et électricité et celui du textile et cuir, comme l’a souligné l’Office des changes dans son tableau de bord de juillet.



S’agissant des ventes du secteur de l’électronique et électricité, l’Office rapporte qu’elles ont connu une progression de 34,6% (+3,46 MMDH) pour s’établir à 13,48 MMDH à fin juillet 2023 contre 10,01 MMDH à fin juillet 2022.



Pour leur part, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 11,5% (+2,95 MMDH), suite à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+15,4% ou +2,49 MMDH), des articles de bonneterie (+5,2% ou +263MDH) et des chaussures (+5,1% ou +98MDH).

En ce qui concerne les ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, il ressort du tableau de bord des indicateurs des échanges extérieurs de juillet qu’elles ont accusé une légère baisse au cours des sept premiers mois de l’année 2023.



Cette décélération s’explique, essentiellement, par le recul des exportations de l’industrie alimentaire (-2,2% ou -551MDH), a indiqué l’Office des changes.

Quant aux ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse, elles demeurent stables, alors que celles du secteur aéronautique ont parallèlement diminué de 1% ou -124MDH.



Quand bien même le niveau enregistré à fin juillet 2023 reste supérieur à ceux de la même période entre 2019 et 2021, les exportations des phosphates et dérivés se sont établies à 40,86 MMDH durant la même période au lieu de 68,37 MMDH une année auparavant.



Cette régression est attribuée à la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-36,5% ou -17,26 MMDH), de celles de l’acide phosphorique (-46% ou -6,18 MMDH) et de celles des phosphates (-53% ou -4,06 MMDH), selon l’Office des changes.



A contrario, les ventes de voitures neuves au Maroc reculent à fin août

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 105.662 unités à fin août 2023, en baisse de 1,26% par rapport à la même période un an auparavant, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est élevé à 95.974 unités au titre des huit premiers mois de cette année, en progression de 0,2%, alors que celui de véhicules utilitaires légers (VUL) s'est chiffré à 9.688 unités (-13,67%), précise l'AIVAM.

La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 23,42%, soit 22.484 unités écoulées à fin août 2023, rapporte la MAP.

Pour ce qui est du segment VUL, Renault vient en tête avec 2.210 unités écoulées (22,81% de part de marché) ; alors que côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 4,28% à 2.853 voitures pour atteindre une part de marché de 2,97%.

Pour le seul mois d'août, AIVAM fait état d'une baisse des ventes globales de 2,92% à 11.128 unités. Dans le détail, le segment VP a enregistré une baisse de 3,46% avec 9.666 unités vendues, tandis que le VUL a vu ses ventes augmenter de 0,76% à 1.460 unités.