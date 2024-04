Le secteur aéronautique conserve son dynamisme

Les exportations ont progressé de 18,7% à fin février 2024, selon l’Office des changes

02/04/2024

Le secteur aéronautique conserve une forte dynamique à fin février 2024, selon les données rendues publiques récemment par l’Office des changes.



Portées par l’accroissement des ventes du segment de l'Assemblage et de celui de l’EWIS (Electrical Wiring Interconnection System), les ventes du secteur ont progressé de +18,7% (correspondant à +613 millions de dirhams) par rapport à la même période de l’année écoulée.



Les exportations ont ainsi atteint 3,89 milliards de DH au cours des deux premiers mois de 2024 contre 3,27 MMDH durant la même période de l’année 2023.



Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’organisme public précise que les exportations du segment de l'Assemblage ont bondi de +29,1%, soit +588 MDH, tandis que celles de l’EWIS se sont accrues de +1,8% (+23MDH) atteignant respectivement 2,6 milliards de DH au lieu de 2,01 milliards de DH en 2023 et 1,26 milliard de DH contre 1,24 milliard de DH au cours de l’année dernière.



Dans son bulletin, l’Office des changes annonce également une amélioration de 12% (correspondant à +2,6 MMDH) des exportations du secteur automobile au titre de la même période à 24,27 MMDH contre 21,66 MMDH en 2023.



L’évolution des ventes de ce secteur s’explique par la hausse des ventes des segments «Intérieur véhicules et sièges» et «Construction» qui ont progressé respectivement de +24,2% (257 MDH) à 1,32 MMDH (au lieu de 1,06 MMDH en 2023) et +13,5% (+1,276 MMDH) à 10,708 MMDH (au lieu de 9,432 MMDH en 2023).



Cette hausse provient également de la hausse des ventes du segment «Câblage» qui a progressé de +9% durant cette même période, soit +692 MDH, pour atteindre 8,38 MMDH en 2024 contre 7,69 MMDH l’année écoulée, a indiqué l’Office des changes dans son bulletin.



La même source fait également état de l’augmentation des exportations des phosphates et dérivés qui ont franchi les 11,6 MMDH à fin février dernier, progressant ainsi de 8,2% en glissement annuel, soit +880MDH, à 11,66 MMDH au lieu de 10,78 MMDH durant la même période de l’année dernière.



Cette évolution s'explique par l'accroissement des ventes du segment «Engrais naturels et chimiques» de +10,7% (+795 MDH) à 8,26 MMDH, de celui de l’«Acide phosphorique» de +2,7% (+57MDH) à 2,14 MMDH et de «Phosphates» de +2,3% (+28MMDH) à 1,261MMDH.



Au niveau de l'électronique et l'électricité, les données suggèrent une progression des ventes de +6,6% (+243 MDH) à 3,9 MMDH au lieu de 3,663 MMDH, suite à des hausses enregistrées au niveau des segments «Fils et câbles» (+29,1%), «Appar. pour coup. ou connex. Des circuits électr.» (49,5%) et «Composants électroniques» (+29,6%).



En ce qui concerne les exportations du secteur «Agriculture et agro-alimentaire», il ressort des chiffres qu’elles ont accusé un recul de 0,7%, soit -117MDH, pour n’atteindre que 17,26 MMDH contre 17,37 MMDH au cours de la même période de l’année dernière.

Une baisse a également été notée du côté du secteur «Textile et cuir» qui a reculé de 1,7% (-124 MDH) à 7,32 MMDH au lieu de 7,448MMDH.



Alain Bouithy