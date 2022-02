Le secrétaire général de la CAF visite la Côte d'Ivoire

CAN 2023

11/02/2022

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) Veron Mosengo-Omba, a effectué, avec une délégation de la CAF, une visite en Côte d'Ivoire, le pays qui accueillera la prochaine édition du plus grand événement d'Afrique, la CAN 2023.



Pour cette visite, Mosengo-Omba a reçu mandat du président de la CAF, Patrice Motsepe, dans le cadre de sa promesse d'adopter une approche de collaboration plus pragmatique avec les futurs hôtes du tournoi, indique un communiqué de la CAF publié jeudi sur son site officiel, notant que cette visite visait également à évaluer le niveau de préparation du pays qui accueillera la compétition en juin/juillet 2023.



Pendant deux jours, Mosengo-Omba, accompagné du conseiller spécial du président Motsepe, Jacques Anouma, a visité trois sites (Korhogo, San Pedro et Félix Houphouët-Boigny) et tenu des séances de travail avec le comité d'organisation local (COL) en Côte d'Ivoire, précise la même source tout en ajoutant que la délégation a également tenu des réunions clés avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, et le ministre des Sports, Danho Paulin.



Mosengo-Omba a déclaré à cette occasion que «le président de la CAF nous a envoyés ici avec un mandat clair pour évaluer le niveau de préparation. Nous devrions également nous engager avec le gouvernement et le COL sur un certain nombre de questions relatives à ces préparatifs. Nous sommes très impressionnés par l'attitude, l'engagement et la compréhension du peuple de Côte d'Ivoire. La rencontre avec le Premier ministre et le ministre des Sports a été une indication claire de ce niveau d'engagement».



Selon lui, "il y a encore beaucoup de travail, nous le savons, et ils le savent. Mais nous avons vu que les progrès dans les infrastructures se poursuivent et que les stades présentent fière allure... ».



Dans le cadre de l'engagement de la CAF à favoriser une relation de travail plus étroite avec les pays hôtes, un bureau satellite de la CAF sera créé vers avril 2022, fait savoir le communiqué.