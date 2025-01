Le secrétaire d’Etat américain salue le leadership de SM le Roi en faveur de la paix et de la sécurité

29/01/2025

Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales.



Dans un communiqué diffusé lundi à Washington à la suite d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le secrétaire d’Etat US a souligné l'importance du partenariat stratégique maroco-américain en faveur de la paix et de la sécurité régionales et internationales, saluant le leadership de Sa Majesté le Roi dans ce contexte.



Les discussions entre les deux parties ont également porté sur la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages ainsi que le leadership du Maroc dans l’acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens, a indiqué le communiqué de la porte-parole du département d’Etat.



Le chef de la diplomatie américaine a, par ailleurs, fait part de la volonté des Etats-Unis d'intensifier la coopération avec le Maroc pour faire progresser les intérêts communs dans la région et mettre fin aux conflits, notamment dans le cadre des Accords d'Abraham.



Au cours de cet entretien, MM. Rubio et Bourita ont, en outre, insisté sur l’importance du renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays au bénéfice des deux peuples, conclut le communiqué du département d’Etat.