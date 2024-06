Le scooter de François Hollande adjugé 20.500 euros

03/06/2024

Le scooter utilisé par l'ex-président français François Hollande pour sortir en catimini du palais de l'Elysée afin de voir son amante, a été adjugé 20.500 euros lors d'une vente aux enchères.



L'acheteur, propriétaire d'un musée de l'automobile intitulé "Prestige et collection" à Jallais, dans l'ouest de la France, envisage d'y exposer le Piaggio MP3 125.



Le scooter "fait partie de l'histoire de France. Je le présenterai parmi les 120 véhicules que je possède déjà, qui vont de 1922 à aujourd'hui", a déclaré l'acheteur, Denis Bréhéret, par téléphone.



En 2014, des photos de presse volées montraient le président Hollande rendant visite en toute discretion, le visage cachée par son casque de scooter, à sa nouvelle compagne devenue depuis son épouse, Julie Gayet, actrice, réalisatrice et productrice.



La compagne trahie de François Hollande, Valérie Trierweiler, avait quant à elle publié peu après "Merci pour ce moment", un livre au vitriol dévoilant sa vie à l'Elysée avec le président socialiste, élu en 2012.



La vente aux enchères, organisée par la Maison Rouillac au château d'Artigny à Montbazon et qui s'est déroulée devant une quarantaine de personnes, n'aura duré que dix minutes.

Les commissaires-priseurs avaient soigneusement mis en scène le véhicule, en installant un drapeau bleu blanc rouge de chaque côté, et une réplique en aluminium d'une tour Eiffel, haute de 5 mètres.



Le premier propriétaire du scooter était bien la "Présidence de la République", confirme la carte grise du véhicule, qui compte déjà 34.000 km au compteur.

"C'est la Rolls (Royce) des scooters mais sa cote sur le marché de l'occasion n'est pourtant estimée qu'entre 1.300 et 4.000 euros", a noté Aymeric Rouillac.