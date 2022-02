Le scénariste égyptien Walid Seif présidera le jury du FIFDOK

18/02/2022

Le scénariste et critique égyptien, Walid Seif, présidera le jury de la compétition officielle de la 12ème édition du Festival international du film documentaire de Khouribga (FIFDOK), prévue du 24 au 27 février courant, ont annoncé les organisateurs. Le jury de la compétition officielle de cette édition sera composé de la productrice et réalisatrice française, Nadja Harek, et du réalisateur marocain de films documentaires, Abdelaziz El Attar, a indiqué l'Association du Festival du film documentaire de Khouribga (AFIFDOK) dans un communiqué. Abdellatif Reggani, cinéphile de la Fondation du Festival international du cinéma africain, présidera, quant à lui, le jury de la compétition des films amateurs. Le jury de cette compétition sera composé de Fatima El Fourati, cinéphile et enseignante de philosophie, et d'Abdelali Lekhliti, cinéphile et directeur du Festival du cinéma de la marge de Guercif. Cette édition verra l’organisation d’une série d’activités parallèles, en mode visioconférence, en particulier un colloque international sur le thème "L’image de la femme dans le discours audiovisuel" qui sera animé par les chercheurs Abdelfattah Chahid, Hassan Beddouh et Cherki Nasraoui de la Faculté polydisciplinaire de Khouribga, et par Jamal Zemrane de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. La 12ème édition du FIFDOK rendra hommage à la journaliste marocaine Fatima Touati et au réalisateur palestinien Faik Jrada. Organisée avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), cette édition est dédiée à la mémoire de Noureddine Saïl, en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de sa contribution remarquable à la scène cinématographique nationale.