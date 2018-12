Le savoir-faire des guides touristiques marocains primé à l’international

Commentaires (4)

1. Issmail le 28/12/2018 17:06

Bravo abdou, tu es une fierté du notre pays!

Autant que guide de montagne on souffre beaucoup qu’on accompagne nôtres voyageurs dans les villes...

on demande de nous intégrer car la plupart de nous a plus 5ans d’expériences...

2. Rachid le 28/12/2018 17:10

Congratulations Abdu as well as other guides who represents our Country all over the world. As mentioned in the article we as Mountain guides, we are not allowed to guide tours while in the urban of Moroccan city.

3. Nomad le 28/12/2018 17:25

Hi guys,

We ask for nothing but integration, we want better life and more rights to practice the job in honor and heads up.

Hope things will change and improve soon.

No more waiting