Le sauve-qui-peut des équipes du bas du tableau

15/07/2021

L’ASFAR assure l’essentiel

Pour le compte de la 27e journée du championnat national de football Botola Pro 1 Inwi, quatre matchs étaient programmés mardi alors que les autres devaientse dérouler mercredi. Lesrencontres de mardi concernaient beaucoup plusles équipes du bas du tableau et n’ont pas manqué de suspense. L’AS FAR, en position confortable, a reçu le Youssoufia de Berrechid qui peine à fuir la zone de relégation et l’a battu par trois buts à deux. Un match très tendu durant lequel l’arbitre Bellout fut obligé de sortir à sept reprises le carton jaune et une fois celui rouge pour Omar Jerrari de l’AS FAR. Supportant difficilement la pression de la confrontation, les joueurs du CAYB ont beaucoup contesté les décisions de l’arbitre, surtout celles qui concernaient le recours à la VAR et qui duraient parfois de longues minutes. Une défaite qui risque de coûter cher au CAYB qui se positionne à l’avantdernière place avec 27 points alors que les Militaires sont toujours 3e avec 47 unités au compteur. A Berkane, la RSB s’est imposée (1-0) face au Hassania d’Agadir grâce à un but de Zakaria Hadraf. Une petite victoire certes mais qui permet tout de même aux coéquipiers de Mouhcine Iajor d’occuper la quatrième place avec 39 points. En face, le HUSA a peut-être réduit ses chances de décrocher une participation africaine mais garde sa sixième place au classement avec 34 points. Au stade Larbi Zaouli de Casablanca, la RCAZ s’est adjugé les trois points de la partie en s’imposant face au FUS grâce au but de Yassine Labhiri à la 61e minute. Une victoire qui ne profite pas pleinement à la RCAZ qui continue d’occuper la 14e place avec 28 points, à une petite longueur de l’avant-dernier de la classe. Au stade municipal d’Oued Zem, le RCOZ a réussi une bonne opération en s’imposant face à l’OCS par deux buts à un, le but de la victoire étant marqué pendant le temps additionnel de la rencontre suite à un coup franc transformé avec brio par Mohamed Rouhi. Grâce à cette victoire, les poulains de Fouad Sahabi quittent la place de lanterne rouge et sont désormais avant-derniers avec 28 points. Pour sa part, avec 32 unités au compteur, l’OCS continue d’occuper la huitième place et sait plus que jamais que mathématiquement parlant, son maintien parmi les grands n’est pas définitivement assuré. Comme précité, quatre rencontres devaient avoir lieu hier, à savoir Raja-MAT, IRT-DHJ, SCCM-MAS et MCO-WAC.