Le sans-faute du MAT

24/09/2019

Le Raja de Béni Mellal, nouveau promu, s'est incliné devant le Moghreb de Tétouan sur le score de 2 buts à 0, dimanche au stade municipal d'Oued Zem, en match comptant pour la deuxième journée du Botola Pro D1 de football.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Abdellaoui Sissoko (16è) et Adnane El Wardi (65è).

Il s’agit de la deuxième victoire du MAT après celle obtenue aux dépens de l’ASFAR lors de la première journée.

L’autre match disputé dimanche en nocturne, au Grand stade de Tanger entre l’IRT et le DHJ, s’est terminé sur un nul blanc.

Samedi en ouverture de cette seconde manche du championnat, le MCO a battu à domicile le FUS par 2 à 1. Quant aux rencontres WAC-CAYB, RCA-RCAZ, RSB-RCOZ et ASFAR-OCS, elles ont été reportées en raison de l’engagement de plus de deux joueurs du Raja, du WAC et de la RSB avec l’équipe nationale des locaux. Le club safiot, lui, était engagé dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs