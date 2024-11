Le rôle pionnier du Maroc dans le renforcement de la souveraineté sanitaire africaine

Gestion des crises pandémiques émergentes

22/11/2024

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a mis en lumière, mercredi à Addis-Abeba, le rôle pionnier du Royaume dans le renforcement de la souveraineté sanitaire africaine.



Intervenant lors de la session extraordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) de l'UA qui a marqué une étape décisive dans la lutte contre les pandémies émergentes sur le continent, notamment avec l’endossement par le CDC Afrique du premier kit PCR Mpox développé au Maroc, le diplomate a souligné le succès de l’approche marocaine, basée sur l’innovation et la collaboration régionale, relevant que le Royaume et le CDC Afrique ouvrent ainsi la voie à une souveraineté sanitaire accrue en Afrique dans la gestion des crises pandémiques émergentes.



En réponse à l’urgence sanitaire posée par le Mpox, le Maroc a conçu un kit PCR de diagnostic capable de détecter le virus avec une précision inégalée, a rappelé M. Arrouchi, soulignant que cette initiative a reçu l’appui technique et scientifique du CDC Afrique, démontrant la capacité du continent à produire des solutions compétitives, adaptées à ses réalités.



Il a, dans ce sens, relevé que le directeur général du CDC Afrique, Dr. Jean Kaseya a félicité le Maroc qui a produit le premier diagnostic Mpox qui a répondu à 100% à tous les tests qui ont été faits.



Selon M. Arrouchi, la déclaration de Jean Kaseya reflète l’engagement du CDC Afrique à promouvoir des solutions endogènes pour lutter contre les pandémies, tout en favorisant l’accessibilité économique et l’autonomie du continent.



Cette avancée illustre la nécessité d’une coordination accrue entre les Etats africains et les institutions régionales pour anticiper et répondre efficacement aux crises sanitaires, a-t-il fait observer, ajoutant que cette initiative marocaine est un exemple concret du potentiel africain à transformer les défis en opportunités, renforçant ainsi la résilience collective du continent face aux pandémies futures.