Le rôle du cinéma et des médias dans le développement territorial mis en exergue

22/01/2024

Des universitaires, experts et chercheurs, ont débattu, vendredi à Missour, du rôle important joué par le cinéma et les médias dans le développement territorial à l'échelle de la province de Boulemane.



Lors d’une conférence initiée sous le signe "Le rôle du cinéma et des médias dans le développement spatial" en marge de l'ouverture de la première édition des journées cinématographiques et médiatiques de la province de Boulemane, l’accent a été mis sur l'importance du rôle du cinéma et des médias dans la promotion territoriale de la province et la mise en valeur de ses potentialités et ses atouts.



S’exprimant à cette occasion, le directeur de l'Institut supérieur des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, Hakim Bel Abbas, a mis en valeur le rôle important du cinéma dans le développement local et la nécessité de rechercher les caractéristiques visuelles et narratives de la zone et de les adapter en œuvres cinématographiques.



Il a aussi estimé "judicieux" de tirer profit de l'intelligence artificielle et du développement technologique et de les utiliser comme outil de production cinématographique au service de la province avec l'objectif de réaliser le développement local escompté.



De son côté, le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat, Abdellatif Bensfia, a insisté sur la contribution et l'implication des médias dans les divers domaines et programmes de développement tout en mettant l’accent sur l’importance de la conjugaison des efforts pour consolider le processus de développement de la province.



Pour sa part, le président du Centre d'études et de recherche en sciences sociales, Abdellah Saâf a fait savoir que les programmes de développement doivent prendre en compte les besoins locaux.



La cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée par la province de Boulemane en partenariat avec l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat et le conseil de la Région Fès-Meknès, a été marquée par l'annonce de l'ouverture des candidatures pour participer à un concours pour le choix des meilleurs œuvres journalistiques axées sur la mise en valeur de la province et de ses potentialités.



La première édition des journées cinématographiques et médiatiques de la province de Boulemane qui se poursuivra jusqu'au 21 janvier, comprend la projection d'une série de documentaires et de courts métrages et l'annonce des prix de la compétition cinématographique outre des ateliers de formation au profit des journalistes.



Elle prévoit aussi un master class sur l’industrie des documentaires, un atelier sur le thème "Les médias de proximité et l’éthique du journalisme pour une communication efficace et professionnelle" et une cérémonie d’hommages ainsi que des activités artistiques.