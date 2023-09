Le rôle des données relatives aux IDE dans la prise de décision publique au centre d'un atelier à Rabat

Les investissements étrangers au Maroc

13/09/2023

L'importance que revêtent les données relatives aux investissements directs étrangers (IDE) dans la prise de décision publique a été au centre d'un atelier de travail tenu, lundi à Rabat, sous le thème "Les investissements étrangers au Maroc : importance, enjeux et compilation".



Cette rencontre de deux jours, organisée conjointement par l'Office des changes et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a été une occasion pour mettre en évidence le rôle des IDE dans le développement économique du Royaume et leur impact, notamment, en matière d’intégration de l’économie nationale dans les chaînes de valeur mondiales, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de l’Office des changes, Driss Benchikh, a indiqué que cet atelier est de grande utilité pour la conduite d’une politique publique tant pour le Maroc que pour ses partenaires et s'inscrit dans le cadre du partenariat avec l'OCDE, basé sur une approche win-win permettant au Maroc de bénéficier du soutien notamment en matière de diversification de l’économie, du développement des petites et moyennes entreprises (PME), de création de l’emploi, de gouvernance hydrique, d'éducation et d'inclusion sociale.



"L'atelier offre l’opportunité de passer en revue les statistiques des investissements directs étrangers dont l’importance pour la prise de décision publique n’est plus à démontrer et de mettre en exergue le rôle des investissements directs étrangers qui contribuent amplement au développement économique et social de notre pays", a souligné M. Benchikh. Et de faire savoir qu'il s'agit également d'une opportunité pour procéder à l’évaluation des statistiques des IDE établies par l’Office des changes et leur conformité aux normes internationales et examiner l’état d’avancement de la mise en application des recommandations issues du programme pays Maroc de l’OCDE en matière d’investissement.



Pour sa part, Ahmed Khalid Benomar, conseiller de la ministre de l’économie et des Finances, a relevé que cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un programme stratégique entre le Royaume et l’OCDE pour "passer du technique au stratégique" en vue d'améliorer les politiques publiques. L'atelier ambitionne de capitaliser sur le travail de plusieurs années, le présenter et le discuter ainsi que de montrer le rôle pivot de l’Office des changes dans l’écosystème économique national et dans la centralisation de la data, du savoir-faire et des connaissances, a ajouté M. Benomar.



De son côté, la cheffe de la division de l’investissement à l’OCDE, Ana Novik, qui intervenait à distance, a souligné que le Maroc est un partenaire important pour l’OCDE en général et les communautés d’investisseurs en particulier, notant que la tenue de cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme pays vise à accompagner le Maroc dans le processus d’implémentation des recommandations dans la première phase pour s’aligner sur les standards internationaux.



Animée par des experts nationaux et internationaux, cette rencontre est marquée par la participation de différents départements et organismes publics, de partenaires économiques, d’organisations internationales et d’experts et chercheurs nationaux et internationaux. Les thématiques inscrites au programme de l’atelier porteront, notamment, sur la méthodologie d'établissement des statistiques relatives aux IDE et sur la conformité de l'Office des changes aux normes internationales en la matière.