Le rôle de la commercialisation territoriale dans le nouveau modèle de développement en débat à Safi

25/11/2019 Libé

La ville de Safi abrite, le 30 novembre courant, une journée d’étude sous le thème "Le rôle de la commercialisation territoriale dans le nouveau modèle de développement" avec la participation d’enseignants chercheurs, des présidents des communes de la province ainsi que des acteurs de la société civile.

Initiée par l’Union marocaine des conseils et associations de la société civile de la province de Safi, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations Royales ainsi que des dispositions de la Constitution et des textes réglementaires des collectivités territoriales, indique un communiqué des organisateurs.

Cette journée d’étude vient consacrer le rôle de la société civile dans le développement et l’importance de la commercialisation territoriale en tant qu’approche moderne pour la mobilisation des ressources territoriales et leur valorisation et en tant que moyen pour drainer les investissements et créer les dynamiques. Elle vise aussi à renforcer l’image positive des espaces territoriaux (communes urbaines ou rurales), ce qui est de nature à réaliser le développement.

Cette rencontre se veut une occasion pour traiter la question du modèle de développement du point de vue de la commercialisation territoriale des ressources des collectivités territoriales, dont les potentialités naturelles et patrimoniales dont regorge cet espace, afin de contribuer à la mise en œuvre de la dynamique de développement local durable. Cette rencontre comprendra une séance scientifique durant laquelle les participants débattront de thématiques se rapportant notamment aux "Mécanismes de la commercialisation territoriale et les perspectives de développement", "Le nouveau modèle de développement : compréhension et application", "Le nouveau modèle de développement et les perspectives de son expérimentation dans l’espace de la région Marrakech-Safi", "L’économie solidaire et sociale et le développement".

La session des secteurs extérieurs traitera de thématiques se rapportant à "La stratégie agricole et sa relation avec la commercialisation territoriale" (secteur agricole), "la stratégie Halieutis et sa relation avec la commercialisation territoriale" (secteur de la pêche maritime), "Les programmes de développement dans le secteur de l’artisanat" et "L’histoire de la province de Safi et sa relation avec la commercialisation territoriale" (secteur de l’artisanat).

Divers

Drogue



Les éléments de la sûreté nationale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, samedi après-midi, un ressortissant indien âgé de 32 ans en possession de 4,615 kilogrammes de chira.

Le mis en cause a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national à bord d’un vol à destination d’une capitale arabe, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de la cargaison en question répartie en 43 tablettes soigneusement dissimulées dans le sac à dos appartenant au prévenu.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête que mène le service de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, et ce pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer ses ramifications potentielles sur les plans national et international, conclut le communiqué.



Route coupée



La circulation sera coupée sur la route provinciale RP5412 au niveau de la section reliant M'sila à Brarha (Taza) à cause d'un effondrement de la plateforme, a annoncé samedi le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Cet effondrement nécessite l’interdiction totale de la circulation des véhicules sur la section comprise entre les PK19+000 et PK 19+600 au lieu dit ''Sikha, précise le ministère dans un communiqué portant à la connaissance des usagers de la route que la déviation de la circulation est possible via la route provinciale n°5414 entre M'sila et Bni Frassen en passant par Rbaà El Fouki.

Le ministère appelle les automobilistes à plus de prudence et au respect de la signalisation routière en attendant le rétablissement de la circulation.

Pour plus d’information, le ministère appelle à contacter le numéro de permanence au 05.37.71.17.17 ou les services provinciaux au 05.38.90.75.10/12/16.