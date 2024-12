Le rôle crucial du Maroc en tant que force de stabilité et de prospérité au Sahel salué à Londres

Lors d’un débat de haut niveau tenu au Royal United Services Institute

06/12/2024

Le rôle crucial du Maroc en tant que force de stabilité et vecteur de développement et de prospérité dans la très stratégique région sahélo-saharienne a été salué lors d’un débat de haut niveau, tenu jeudi au Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, un des think-tanks les plus prestigieux au monde.



Axée sur les questions de paix et de sécurité dans la région du Sahel, la rencontre organisée en collaboration avec l’ambassade du Royaume du Maroc à Londres, a été l’occasion pour d’éminents experts des questions stratégiques et sécuritaires et des diplomates britanniques de carrière, de passer au peigne fin les différents défis dans cette zone en proie à une instabilité aggravée par les interférences étrangères et la profération de trafic de tous genres. Lors des débats profonds engagés lors de cette rencontre, plusieurs panélistes se sont particulièrement intéressés à l’Initiative Royale pour l’Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la qualifiant d’«opportunité», qui promet de transformer une zone, perçue comme foyer d’instabilité, en un havre de paix et de développement économique et social.



Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a souligné qu’au moment où les conflits urgents dominent l'agenda mondial, des acteurs extérieurs et des séparatistes exploitent le manque d’attention sur le Sahel pour semer l’instabilité et menacer la paix et la sécurité de toute la région. Le diplomate a présenté à l’audience l’approche du Maroc pour faire face à ces risques, et qui consiste non seulement à lutter contre le terrorisme, mais aussi à contribuer à créer les conditions d'une paix et d'une stabilité durables dans la région.



«Nous avons besoin de transformer les risques en opportunités. Et c’est l'essence même de la vision du Royaume du Maroc pour le Sahel. C’est une approche optimiste qui rejette l'idée de considérer le Sahel comme une fatalité», a-t-il indiqué. M. Hajoui a, par la suite, détaillé l’Initiative Atlantique Royale lancée par Sa Majesté le Roi, en démontrant ses vertus avant d’appeler à une collaboration renforcée avec le Royaume-Uni et les alliés internationaux.



Il a, d’autre part, rappelé l’importance de la question du Sahara dans ce contexte. « La question du Sahara est un élément clé de cette discussion. Le lien entre sécurité et développement est la seule voie à suivre pour notre prospérité, tout comme le Plan d'Autonomie pour le Sahara marocain, qui renforce non seulement le rôle du Maroc en tant que bastion de sécurité, mais sert également de catalyseur pour le développement de toute la région», a-t-il précisé.



Par ailleurs, les liens uniques que le Maroc a entretenus à travers les siècles avec la région du Sahel ont été mis en exergue par les experts qui ont pris la parole lors de cette rencontre-débat. «Le Maroc joue un rôle d’une très grande importance dans la région», a fait observer une conseillère des questions sécuritaires au sein d’un cabinet international d’intelligence. Le modèle de coopération offert par le Maroc dans la région du Sahel est «très intéressant», a-t-elle dit, mettant l’accent sur l’importance de l’Initiative Royale pour l’Atlantique et du Port Dakhla Atlantique.



Ces projets «offrent de grandes opportunités de développement», a-t-elle estimé, citant également les initiatives d’assistance au développement lancées par le Maroc en faveur des pays du Sahel. C’est de ce genre d’implications dont la région a besoin pour lutter contre « une précarité » exploitée et aggravée par les mouvements séparatistes et les groupes armés, a souligné la chercheuse.



Abondant dans ce sens, un fondateur et directeur exécutif d’un centre d’études stratégiques sur le Sahel a tenu à rendre hommage au Maroc pour les efforts qu’il ne cesse de déployer en faveur de la stabilité et du développement dans la région, citant notamment la formation d’imams maliens au Maroc. Les pays de la région ont besoin de ce genre de projets socio-économiques pour endiguer les racines de l’extrémisme violent, a-t-il relevé, appelant à accorder davantage d’importance aux besoin réels des populations du Sahel.



Le rôle du Maroc en tant qu’acteur clé pour la paix et la stabilité dans la région du Sahel et au-delà dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient a été décortiqué par un ancien ambassadeur britannique qui a servi dans la région, et qui a souligné que «le Maroc jouit d’une dimension transatlantique qui renforce sa stature et son rôle ».



Il a argumenté que la position géostratégique vitale du Maroc à la croisée des chemins entre différents continents et cultures renforce ce positionnement du Royaume. Revenant sur la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni, le diplomate a souligné que l’approche agissante et prometteuse adoptée par le Maroc pour la stabilité de la zone du Sahel semble être en harmonie avec les priorités du Royaume-Uni dans la région. Rappelant le dialogue stratégique entre les deux pays, il a souligné enfin que Rabat et Londres, liés par des liens de coopération étroits dans de nombreux secteurs vitaux, «ont un vaste agenda d’intérêts communs à explorer». Le renforcement de ce partenariat maroco-britannique «est très important pour stabiliser le Sahel et les régions avoisinantes», a-t-il renchéri.



«La coopération entre les deux pays dans les domaines sécuritaire et de défense est intense et a franchi d’énormes pas », a poursuivi le diplomate, qui a tenu à rappeler le rôle de premier plan que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours joué pour le règlement du conflit au Moyen-Orient. Intitulée «Les géopolitiques du Sahel : menaces transnationales, sécurité et stabilité», cette table ronde a réuni des experts, d’anciens diplomates, d’anciens ministres de la Défense et des officiels britanniques.



Par Abbdelghani Aouifia (MAP)