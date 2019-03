Le retour gagnant de Zidane

19/03/2019

Déjà l'effet Zinédine Zidane! Inaugurant son deuxième mandat au Real Madrid, l'entraîneur français a guidé l'équipe merengue vers un succès 2-0 face au Celta Vigo, samedi en Championnat d'Espagne, avec des buts d'Isco et Gareth Bale, anciens bannis relancés par "Zizou".

De retour au stade Santiago-Bernabeu lors de la 28e journée de Liga, Zidane a remis dans le bain ses vieux grognards boudés par son prédécesseur Santiago Solari: le gardien Keylor Navas, le vice-capitaine Marcelo, le meneur Isco et la star Bale. Et tous lui ont donné raison: Isco a ouvert la marque de près sur une passe en retrait de Karim Benzema (62e), puis Bale a scellé le score d'un tir croisé entré avec l'aide du poteau (77e). Avec ce succès inaugural, obtenu pour sont 150e match sur le banc merengue, le technicien triple vainqueur de la Ligue des champions démarre en beauté son nouveau mandat, cinq jours après son retour surprise au chevet d'un Real en pleine déconfiture. "Je me suis senti bien, content de revenir, a savouré Zidane. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé.

De toute façon, je me sens chez moi ici. (...) Tout n'a pas été parfait aujourd'hui, mais il y a eu de belles choses qui ont été faites."

Au classement, l'équipe madrilène consolide sa troisième place (54 pts), à provisoirement neuf points du leader Barcelone (1er, 63 pts). Surtout, l'équipe de Zidane revient à deux petites longueurs de l'Atlético Madrid (2e, 56 pts), qui a chuté contre toute attente à Bilbao samedi soir (2-0)!

Encore groggy quatre jours après la gifle reçue face à la Juventus Turin (3-0) en huitièmes retour de Ligue des champions, l'Atleti s'est incliné au stade San Mamés sur un but opportuniste d'Iñaki Williams (73e) puis sur un tir dévié de Kenan Kodro (85e).

De quoi permettre au Barça de s'envoler dimanche face au Betis Séville!

Evidemment, il sera difficile d'aller chercher le leader catalan. Mais au Bernabeu, un nouveau souffle a accompagné le Real: "ZZ" était de retour dans son jardin, neuf mois après en être parti en pleine gloire.

Au moment de l'annonce des équipes, l'icône a été saluée par une ovation vibrante. Puis les supporteurs ont déployé une banderole et entonné un chant en l'honneur de "Zizou".

Costume-cravate et baskets sombres, main en visière sous le chaud soleil madrilène, Zidane a semblé vivre ce retour avec sérénité. Comme s'il n'était jamais parti. Comme un retour à la normale. Son onze de départ a été fidèle aux hiérarchies de son premier mandat: les jeunes ont retrouvé le banc des remplaçants, ainsi que le gardien belge Thibaut Courtois, même si Zidane a promis une alternance à ce poste.

Place donc aux vieux grognards, qui avaient faim, entre courses défensives et pressing intense. Navas, lui, s'est montré sur une belle claquette (16e). Il flottait déjà sur le Bernabeu comme un air de match de pré-saison: la température presque estivale, le manque d'enjeu, la volonté des joueurs de marquer des points pour la prochaine campagne...

Tout n'a certes pas été parfait pour le Real, qui manque désespérément d'un finisseur depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus et a peiné à marquer samedi.

Mais l'insistance a payé: quelle libération pour Isco ! Mis au placard par Solari, qui l'avait tancé publiquement sur son hygiène de vie, il a été titulaire pour la première fois depuis mi-janvier, il a marqué (62e), et il a reçu samedi l'ovation du Bernabeu.

Ce but lui fera du bien, tout comme à Bale (77e), très critiqué ces derniers mois et cité parmi les possibles candidats au départ. "Ce que j'attends de mes joueurs, c'est qu'ils retrouvent leurs sensations, a souligné Zidane. Ce que je veux, c'est que le deuxième match qu'on aura à faire (le 31 mars contre Huesca), soit meilleur que celui-là."