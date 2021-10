Le résultat net consolidé de l’ANP en nette hausse au premier semestre

08/10/2021

Le résultat net consolidé de l'Agence nationale des ports (ANP) au premier semestre de 2021 s'est élevé à 61 millions de dirhams (MDH), en nette hausse de 79,4% par rapport à la même période de l'année 2020.



Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par l’ANP a connu, pour sa part, une légère baisse de 0,2% passant de 1,12 milliard de dirhams (MMDH) au S1-2020 à 1,11 MMDH au S1-2021, souligne l'ANP dans un communiqué sur ses résultats financiers.



S’agissant du résultat d'exploitation consolidé, il s'élève au titre du S1-2021 à 144 MDH, soit +13,4% par rapport à la même période de l'année 2020, et ce, malgré le contexte de la pandémie de la Covid-19, rapporte la MAP.



Le résultat net de l’agence s’est, quant à lui, établi à 67,8 MDH à fin juin 2021 contre 69,1 MDH à fin juin 2020, marquant une légère baisse de 2%, précise l’ANP dans ses résultats semestriels, notant toutefois, que sans l'effet des dotations d'exploitation aux amortissements et aux provisions, le résultat net augmenterait de près de 16% par rapport au S1-2020.



A contrario, le chiffre d'affaires social réalisé par l'ANP à fin juin 2021 a affiché un montant de 1,06 MMDH, soit une augmentation de près de 1%, l'équivalent de +6,6 MDH par rapport à la même période de l'année 2020, poursuit la même source.



Les charges d'exploitation, quant à elles, ont affiché un montant de 931,8 MDH, soit +0,2% par rapport à la même période de l'année 2020, ce qui s’explique par l'effet conjugué de la baisse des autres charges externes eu égard à l'effort notable consenti par l'agence au S1-2020 en matière d'entretien et de maintenance des infrastructures portuaires, et à la hausse des dotations d'exploitation aux amortissements et aux provisions justifiée principalement par la mise en service de nouveaux projets.