Le réseau des amis du Sahara marocain salue le rôle prépondérant du Maroc pour la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde

22/09/2022

Les participants à un débat organisé par le réseau des amis du Sahara marocain ont hautement salué le rôle du Maroc sur les plans régional et international dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde.



Lors de ce débat par visioconférence, les participants ont, tour à tour, mis en avant le rôle prépondérant que joue le Royaume dans la lutte sans relâche contre toutes les menaces terroristes et les velléités séparatistes dans l'espace géopolitique arabo-africain et aussi dans son soutien à la souveraineté des Etats et leur intégrité territoriale ainsi qu’aux causes justes, indique, mardi, un communiqué de ce réseau.



La même source ajoute que des acteurs associatifs, des académiciens, des journalistes, des économistes et des juristes représentant l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe, ont, à ce propos, exprimé leur soutien ferme au Maroc dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, étant donné que ''le Sahara marocain est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et mesure la sincérité de ses amitiés et l'efficience de ses partenariats''.



Ils ont également mis en exergue le développement que connaît le Royaume, sa sécurité et sa stabilité grâce à la vision clairvoyante et les Sages Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, les participants ont salué les multiples succès réalisés par la diplomatie marocaine et ses efforts inlassables à l'origine de très nombreux acquis dont, entre autres, l'inauguration d'environ 30 consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ouvrant ainsi la voie à d'immenses opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux, soulignant le caractère pragmatique du plan marocain d'autonomie, seule et unique solution du conflit artificiel autour du Sahara marocain dans le cadre des Nations unies.



Ils ont, à cette occasion, exprimé leur souhait d'effectuer une visite en groupe au Sahara marocain pour constater de visu le formidable essor dans les provinces du Sud, annonçant dans la foulée vouloir saisir l'occasion pour faire les contacts nécessaires en vue de préparer la tenue d'un congrès du réseau des amis du Sahara marocain à Dakhla ou à Laâyoune.

Tout en relevant le rôle de telles initiatives visant à mieux expliquer aux élites, décideurs et faiseurs d'opinions dans le monde arabe les tenants et les aboutissants du dossier du Sahara marocain, les intervenants ont assuré qu'ils comptent oeuver pour étendre le réseau à d'autres espaces régionaux et aussi de poursuivre leur mobilisation et leurs plaidoyers en faveur de la marocanité du Sahara, une cause existentielle pour le Royaume, Roi et peuple, souligne le communiqué.



Le réseau des amis du Sahara marocain, qui rassemble des élites et des faiseurs d'opinions dans le monde arabe, se définit comme étant une plate-forme consultative dédiée à la défense de la première cause nationale, oeuvrant sur tous les plans à faire connaître le dossier du Sahara marocain, notamment auprès des académiciens, juristes, acteurs associatifs, journalistes et opérateurs économiques dans le monde arabe.