Le régime trop sévère de Céline Dion

09/11/2019

Céline Dion affiche une taille de plus en plus fine depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Alors que la méga star canadienne a débuté sa tournée mondiale aux Etats-Unis, le secret de sa perte de poids est peut-être enfin connu.

À 51 ans, Céline Dion paraît plus maigre que jamais. Sur les nombreuses photos postées depuis des mois sur les réseaux sociaux, la star canadienne laisse apparaître un tour de taille et des cuisses de plus en plus fins. Plusieurs fans s’en sont d’ailleurs émus.

Interrogée à ce sujet dans People magazine, fin septembre aux Etats-Unis, Céline Dion avait mis les choses au point : “J’ai toujours été très mince. Les gens disent “Elle est trop maigre” mais je travaille dur. J’adore bouger et la perte de poids va avec”. Sur le plateau de l’émission “Good morning America”, en avril, elle avait déjà été interrogée sur son changement de silhouette : “On me qualifie de mince, je suis mince mais je suis très gentille vous savez ! C’est vrai que je suis un peu plus mince qu’avant. Tout va bien, il n’y a pas d’inquiétude. Je me suis découvert une nouvelle passion : la danse”.

Le chroniqueur TV Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, a dévoilé dans “Touche pas à mon poste” sur C8, mercredi 30 octobre, le secret de cette perte de poids. Céline Dion mangerait de la soupe d’aileron de requin. “Elle prend de la soupe pour ne pas perdre de poids et ça lui donne beaucoup d’énergie. Pour perdre du poids, elle prend de la soupe mais je pense qu’elle a abusé de la soupe”. Info ou intox ? Difficile à dire sans une autre source.

C’est quoi le régime soupe ? Développé aux Etats-Unis dans les années 50, il a été suivi par des stars comme Angelina Jolie, Kate Moss ou Sarah Michelle Gellar. Il consiste à manger des soupes de légumes, au déjeuner et au dîner, pendant 7 jours, avec une petite portion de viande blanche ou de poisson maigre. Le petit-déjeuner se compose de fruits et d’un café ou d’un thé sans sucre.

Comme le rappelle le magazine Top Santé, ce régime hypocalorique vous fait ingurgiter environ 800 Kcal et promet une perte de poids de 5 kg en une semaine. Mais il n’a rien d’équilibré car il interdit les matières grasses et les aliments sucrés. “Il pourrait même être responsable de carences si poursuivi sur le long terme”, souligne Top Santé qui ajoute qu’une femme âgée de 18 à 40 ans, non sportive, a besoin d’au moins 1800 Kcal par jour. Comme avec tous les régimes, qui plus est sans phase de stabilisation, gare au retour des kilos à la fin du régime.

Céline Dion, qui sortira un nouvel album “Courage” le 15 novembre, est repartie en tournée mondiale.