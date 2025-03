Le recours à l'IA connaît une "augmentation fulgurante" parmi les étudiants britanniques

04/03/2025

Le recours à l'intelligence artificielle (IA) a connu une "augmentation fulgurante" au cours des 12 derniers mois parmi les étudiants du Royaume-Uni, passant de 53 à 88% en un an, selon une étude publiée mercredi.



L'enquête, menée auprès de 1.000 étudiants, a révélé que "la quasi-totalité" des étudiants de premier cycle utilisent l'intelligence artificielle générative dans le cadre de leurs études. En 2025, cette proportion d'étudiants est passée à 92%, précise le rapport publié par le think tank "Higher Education Policy Institute".



Des changements de comportement aussi spectaculaires en l'espace de 12 mois étaient pratiquement inconnus, a commenté l'auteur du rapport, Josh Freeman, appelant les universités à faire évoluer leurs tests d'évaluation en conséquence.



"Chaque évaluation doit être réexaminée au cas où elle pourrait être réalisée facilement à l'aide de l'IA", a-t-il plaidé, estimant que "les établissements ne résoudront aucun de ces problèmes seuls et devraient chercher à partager les meilleures pratiques entre eux".



Selon le rapport, les étudiants ont recours à l'IA générative pour expliquer des concepts, résumer des articles et suggérer des idées de recherche, mais près d'une personne sondée sur cinq (18%) admet inclure directement dans son travail du texte généré par l'IA.



Dans plus de la moitié des cas (51%), les étudiants indiquent que le recours à l'IA leur permet de gagner du temps, alors que les principaux facteurs qui les dissuadent d'y recourir sont le risque d'être accusés de mauvaise conduite académique et la crainte d'obtenir des résultats faux ou biaisés.



Pour former efficacement la main-d'œuvre de demain, les universités doivent de plus en plus préparer les étudiants à travailler dans un monde qui sera façonné par l'IA, a réagi un porte-parole d'Universities UK, qui représente 143 universités britanniques, notant toutefois qu'elles doivent "trouver un équilibre avec les défis posés par une technologie qui se développe rapidement".