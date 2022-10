Le rappeur américain Coolio est mort à 59 ans

01/10/2022

Le rappeur américain Coolio, connu pour son tube "Gangsta's Paradise" sorti en 1995, est décédé à l'âge de 59 ans, a annoncé son manager mercredi.



De son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, le musicien récompensé d'un prestigieux Grammy Award est mort à Los Angeles, a affirmé Jarez Posey à l'AFP,sans en préciser la cause. Le manager, également un proche de longue date du rappeur, avait déclaré à TMZ - publication spécialisée dans la couverture des célébrités - l'avoir trouvé inconscient dans la salle de bains d'un ami.



Coolio a débuté sa carrière en Californie à la fin des années 80, mais a atteint les sommets de la célébrité avec "Gangsta's Paradise", en 1995, qui figurait dans la bande son du film "Espritsrebelles". Le tube lui avait valu un Grammy Award l'année suivante. Il y reprenait le refrain et la musique de "Pastime Paradise", une chanson de Stevie Wonder sortie en 1976. La recette avait été gagnante, des millions d'exemplaires de "Gangsta's Paradise" s'écoulant dansle monde entier, jusqu'à se hisser au sommet des ventes dans certains pays.

Bouillon de culture

Projection



La salle "Gérard Philipe" de l'Institut français de Rabat abrite, les 2 et 3 octobre à 18H, la projection du film documentaire "POSTCARD" de la réalisatrice Asmae El Moudir. La découverte d'une vieille carte postale d'un village de montagne marque le début d'un voyage existentiel pour la réalisatrice. Elle explore ainsi la vie à Zawia au Maroc, où sa mère est née. "POSTCARD" a été sélectionné dans de prestigieux festivals tels que IDFA (Amsterdam), Visions du Réel (Suisse) et Malmö (Suède) et a obtenu notamment le Grand Prix du Festival international du film de la femme à Toronto et le Grand Prix de IsReal Film Festival de Nuoro (Italie).



Théâtre



Le public aura rendez-vous, du 1er au 3 octobre au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec la Rencontre nationale du théâtre, de la jeunesse et de l'engagement civique, organisée par l'Association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle. Tenue dans le cadre du projet "Jeunes, théâtre et engagement civique" initié en 2018, cette manifestation est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. La rencontre rassemble les 7 meilleures créations artistiques produites par les jeunes dans le cadre du projet et reflète les talents artistiques et les capacités de réflexion et de création des jeunes marocains.



Spectacle



Le Théâtre national Mohammed V de Rabat accueille le 18 octobre à 20H un spectacle de l'Orchestre philharmonique du Maroc, qui s'inscrit dans le cadre de sa 27ème saison musicale. L'orchestre promet de plonger le public dans l’imagination folklorique des Balkans mise en musique par Piotr Moussorgski. Dans ce chef-d’œuvre de musique classique, le compositeur met en musique douze tableaux de son ami Joseph Hartmann, offrant ainsi l'occasion de découvrir de façon originale et imagée les instruments de l’orchestre.