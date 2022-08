Le rappeur Fish Scales blessé par balle lors d'une tentative d'enlèvement

19/08/2022

Fish Scales, un des membres du groupe de rap Nappy Roots, a été enlevé jeudi devant le restaurant qu'il gère à Atlanta, dans l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis, avant d'être la cible de tirs lorsqu'il a tenté de s'enfuir, rapportent les médias américains dont Billboard.



Fish Scales, de son vrai nom Melvin Adams Jr., a été braqué dans la matinée de jeudi devant son restaurant. Ses kidnappeurs l'ont conduit chez lui, d'où il a pu leur fausser compagnie, avant d'être blessé par balle à la jambe lors de sa fuite.



"Dès qu'il a eu une opportunité, il a essayé de prendre la fuite", a indiqué le capitaine de police Christian Hunt aux médias américains. "Ce que nous savons, c'est que les suspects l'ont attrapé et c'est lors de cette empoignade qu'il a été blessé."



Le rappeur âgé de 45 ans a malgré tout réussi à obtenir l'aide d'un de ses voisins, tandis que les suspects ont pris la fuite avec 30 dollars et quelques bibelots. Fish Scales a ensuite été conduit dans un hôpital, où sa blessure a pu être traitée.



Selon Skinny DeVille, un autre membre de Nappy Roots, Fish Scales va mieux: "Il est en sécurité et en bonne santé - et c'est le plus important. Nous vous tiendrons informés des conclusions de l'enquête - dans la limite de ce que la police nous autorise à dire".

Bouillon de culture

U2



U2 n'a pas dit son dernier mot. Le groupe irlandais revient en force dans les prochains mois avec dans un premier temps Surrender, l'autobiographie de Bono dont la sortie est prévue en novembre.

Puis sortira au printemps le quinzième disque de U2, six ans après Songs of Experience, rapporte Paris Match. Ce nouveau disque sera suivi d'une série de concerts. Le groupe a prévu une résidence à Las Vegas et inaugurera à l'occasion la nouvelle salle de spectacles MSG Sphere.

La formation prévoit aussi une tournée des stades, qui sera soucieuse de l'environnement, comme celle de Coldplay. U2 limitera ses déplacements et restera une semaine dans chaque ville. Une tournée qui devrait se poursuivre jusqu'en 2024.



Mireille Mathieu et Arno



A 76 ans, Mireille Mathieu continue de surprendre. La chanteuse révèle dans les colonnes de Nice Matin avoir enregistré un morceau reggae avec le chanteur Arno, mort en avril dernier d'un cancer. "Il disait partout que l’un de ses vœux les plus chers était d’enregistrer un duo avec moi", raconte Mireille Mathieu dans le quotidien. "La pandémie nous a éloignés et puis, en décembre 2021, je l’ai appelé en lui disant que je souhaitais le faire... Cela s’est réalisé dans des conditions très émouvantes..."

Les deux artistes ont travaillé à distance sur le morceau La Paloma adieu, dont Arno a voulu faire une reprise reggae: "J’ai été très surprise à la première écoute, mais la chanson est magnifique. C’est émouvant d’entendre cette voix unique, déchirante, cette douleur, avec ce texte-là...", explique Mireille Mathieu.

La chanteuse se souvient des tristes conditions dans lesquelles elle a découvert le titre: "Une fois la session studio terminée avec sa voix dans les écouteurs, je me suis empressée de demander de ses nouvelles et c’est là que j’ai appris qu’il venait de mourir... J’ai fondu en larmes".

Car Mireille Mathieu devait enregistrer avec lui un ultime morceau: "J’aurais tellement aimé chanter pour lui l’Ave Maria de Schubert... Ce titre aura été le dernier enregistré de ce qui est devenu son album posthume".

Ce disque, Opex, sort le 30 septembre. Avant sa disparition, Arno avait tenu à entrer en studio pour enregistrer un dernier album, entre l'automne 2021 et le printemps 2022, à Bruxelles.