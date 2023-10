Le public gratifié d'un florilège de chefs-d’œuvre de cet art ancestral

8ème festival du Melhoun à Marrakech

19/10/2023

Le public marrakchi et les visiteurs de la Cité ocre ont été gratifiés, mercredi, d’une soirée somptueuse organisée dans le cadre de la 8è édition du Festival du Melhoun et de la chanson patriotique, au cours de laquelle des troupes représentant diverses régions du Royaume ont interprété des chefs-d’œuvre puisés dansle riche répertoire de cet art séculaire. Ainsi, l’artiste marrakchi Hajj Mhamed Malhouni, a envoûté les mordus de cet art à travers la chanson "Ya sadati ouled Taha", l’un des poèmes les plus célèbres des panégyriques, écrit par Cheikh Idriss Ben Ali El Maliki, l’une des grandes figures du Melhoun. De son côté, Abdelhadi Ben Ghanem, artiste slaoui et descendant de l’une des icônes du Melhoun, cheikh Mohamed Ben Ghanem, a interprété la chanson "Lachraf El Hassanin", une œuvre dédiée à "Al Bayt" par Cheikh Ahmed Ghrabli El Fassi, connue également sous l’intitulé "Talabkom dif Lah". Représentant la ville de Meknès, l’artiste Fatima Ezzahra Rahal, qui était accompagnée d’un magnifique orchestre composé d’artistes confirmés de cet art et dirigé par le maestro Mohamed El Ouali et Hajj Mhamed Malhouni, a captivé l’assistance par sa présence etsa voix sublime en interprétant "Zar zine Mqami", un chef-d’œuvre de Cheikh Mohamed Ben Ali Ould Arzine. Par la suite, les passionnés de cet art authentique ont eu rendez-vous avec le jeune artiste Ismail Bouabid qui a fait étalage de son talent en interprétant la chanson "Tayr", écrite par Cheikh Jilali Mtired. Cette deuxième soirée du festival a été marquée également par la participation remarquable des artistes Mustapha Khalifi, Saïda Diaf et Abderrafii Bennouna. Placée sousle Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 48è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte qui représente l'une des épopées de l'ère moderne. Organisée avec le soutien du Conseil communal de Marrakech, du Conseil régional, de la Wilaya de la région, du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication- Département de la Culture, cette édition comporte cinq soirées dédiées au Melhoun, avec la participation d’une pléiade d’artistes, dont Mohamed El Ouali, Hajj Mhamed Malhouni, Mustapha Khalifi, Majda El Yahyaoui, Fatima Rahal, Saida Diaf, Chaimaa Erraddaf, Abdelali Briki, Abdelhadi Ben Ghanem, Ismail Bouabid, Abderrafii Benouna, Idriss Zaarouri et Aicha Doukkali. Dans le cadre de la consécration des dimensions académiques, ce festival placé sousle thème "l’art du Malhoun, un recueil des aspects civilisationnels des Marocains- l’artisanat comme exemple", verra l'organisation également d'un colloque sur le Melhoun avec la participation d’un aréopage de chercheurs et d’académiciens spécialisés. Une multitude d’activités culturelles et socio-éducatives est aussi programmée dans le cadre de cette édition, dont une matinée au profit des pensionnaires de Dar Al Hayat ainsi qu’une exposition artistique.